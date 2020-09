Praha neoslaví příchod roku 2021. Tentokrát nebude ani videomapping. Je prý potřeba šetřit. Rozhodnutí je to špatné. Dva miliony jsou v devadesátimiliardovém rozpočtu hlavního města doslova nic. A symboly jsou zvlášť ve špatných časech důležité.

Naopak, měl být spíše obnoven tradiční ohňostroj, který byl v minulém roce zrušen jakožto barbarský a nemoderní. Domácí zvířátka by to pro jednou přežila. Světelné efekty a pořádné práskání by totiž jasně řeklo: „Lepší doba přichází a my jsme tady v plné síle.“