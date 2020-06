Profesor Aleksi Šedo pro Deník: Jsme zasaženi nákazou dezinformací o koronaviru

Všichni kluci od nás jsme vždy rozuměli fotbalu, politice, dívčí kráse… No, a teď jsme si přibrali ještě koronavirus. A jsme slyšet. Graduovaní specialisté na něco jiného, inženýři v alternativní medicíně, spiklenečtí teoretici, odborníci vždycky na všechno, ti, co vědí, že ti ostatní dělají vždycky všechno blbě, sebevědomí improvizátoři, lifestylové narcistní celebrity, nesmiřitelní diskutéři pod články. A znalci materiálové struktury roušek, jejich vlivu na světový názor, pleť i imunitu. Prostě všichni, co jsme fakt přesvědčeni, že tomu fotbalu kruci rozumíme, protože jsme si o tom přece přečetli fůru věcí na internetu, občas na něj koukáme v televizi a kámoši si to také myslí. Většinou to je spíš úsměvné. Ale jsou i ti, kteří v tématu hledají cestu pro svou vlastní hru či kariéru, Corona-Necorona.

Foto: Deník