Znáte ten pocit zoufalství, když vás lidé obviní z něčeho, co jste neudělali? Bolí to, i když jde o prkotinu. Liberecký hejtman Martin Půta stál na lavici obžalovaných od listopadu 2014. Nešlo o bagatelní věc, ale o údajný úplatek 830 tisíc korun, z něhož mu mělo být předáno 530 tisíc korun.

Foto: Deník

Návladní žádal pro Půtu pět let za mřížemi. Dnes soud (zatím nepravomocně) řekl, že nic z toho není pravda, osvobodil Půtu i dalších jedenáct osob a čtyři firmy. Všem náleží kajícná omluva a velké odškodné. Za ztracený čas, pošramocenou pověst, negativní mediální reklamu. Policie a žalobce odvedli špatnou práci. Měli by za to pykat.