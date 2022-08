Představte si, že by loni touto dobou dostali politologové otázku, co je nejméně představitelná věc v rámci členských států EU. Myslím, že by první příčky obsadilo zachování jaderné energetiky a uzákonění rychlostního limitu při jízdě na dálnici v Německu. Přesto právě o tom naši západní sousedé nyní uvažují.