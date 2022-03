Mysleli jsme si, že to bude touto dobou už na námi. Že Rusko, kterému se nepodaří to, co by se aspoň v rámci propagandy dalo nazvat „speciální operací“, přijde tváří v tvář nečekanému odporu ukrajinské armády i nás, Západu, s nějakou relativně rozumnou nabídkou na mír.