Zvon Václav dorazil do pražského kostela sv. Havla

Praha /FOTOGALERIE/ - Do kostela svatého Havla v Praze 1 dorazil nový zvon Václav, který byl odlit v Innsbrucku. V kostele bude vystaven do 5. března, kdy bude vysvěcen. V pátek to řekl jeden z organizátorů veřejné sbírky na výrobu zvonu Ondřej Boháč. Náklady na odlití a instalaci jsou odhadovány na zhruba 800 tisíc korun. Zvon zaplní místo po chybějícím zvonu a zároveň připomene památku prezidenta Václava Havla. Sbírku pořádala Nadace Charty 77, která zvon daruje farnosti.

Na snímku (zleva) herec a manažer Divadla Járy Cimrmana Václav Kotek, moderátor Jan Pokorný a předseda Nadace Charty 77 Evžen Hart. V popředí je maketa připravovaného zvonu Václav.

Hmotnost zvonu je přibližně tři čtvrtě tuny, na výšku měří téměř metr a na šířku ve spodní části 103 centimetrů. Odlit byl v Innsbrucku ve zvonařské dílně Grassmayr. „Vysvěcen bude 5. března kardinálem Dominikem Dukou a první zvonění bude ten samý den ve 20.00," řekl Boháč. Přečtěte si: V Rakousku odlili zvon na počest Havla, v Praze zaduní příští rok Zvon bude umístěn v jižní věži Ve veřejné sbírce bylo vybráno zhruba 850 tisíc korun. Přesné náklady na odlití a instalaci ještě nejsou dopočítány. „Do rozpočtu se ale určitě vejdeme," řekl Boháč. V případě přebytku bude částka použita při udílení ceny Václava Havla. Zvon bude umístěn v jižní věži kostela, kde chybí od druhé světové války. Původně tam byl zvon stejného jména, tedy Václav, který byl ale zrekvírován za první světové války a jeho nástupce zase nepřečkal druhou světovou válku. Kostel sv. Havla byl založen v 13. století Václav bude viset v kostele společně s nejstarším zvonem v Praze, Marií, který je z roku 1455. Zvon připomene památku Václava Havla, nepůjde však o zvon Václava Havla. Kostel svatého Havla byl založen v 13. století na Starém Městě pražském. Svou barokní podobu získal v 17. a 18. století. Uvnitř věží je však možné dodnes vidět gotické zdi a okna, které jsou obestavěny barokní fasádou. Kromě řady památek se v kostele nachází socha Panny Marie Lurdské, o které psal básník Jaroslav Seifert. Čtěte také: Nadace už má peníze na zvon, který bude připomínat Václava Havla

