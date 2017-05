Zřízení vyšetřovací komise má Babiš za pokračování kampaně

Zřízení sněmovní vyšetřovací komise k možnému úniku z policejních spisů považuje končící vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš (ANO) za pokračování kampaně proti sobě. "Sněmovna má pravděpodobně pocit, že nahradí Finanční správu, státní zastupitelství a policii. Tuhle kauzu vyšetřuje policie, já jsem dal trestní oznámení," řekl Babiš ČTK. Když ho komise pozve, aby se ke kauze vyjádřil, neřekne jí zřejmě nic dalšího.

Andrej Babiš. Foto: ČTK/Roman Vondrouš

Sněmovna svým středečním rozhodnutím podle Babiše "pouze udržuje v prostoru nějakou pseudokauzu". S odkazem na výsledky dřívějších vyšetřovacích komisí nečeká výsledek. Tento nástroj dolní komory je podle něj zneužíván k politickému boji, a to i v jeho případě. "Já samozřejmě přijdu, ale řeknu, že to vyšetřuje policie, to je všechno, co řeknu pravděpodobně," uvedl.

Komise je dle Babiše ukázkou paktu mezi Sobotkou a Babišem

O úniku živého policejného spisu se mluvilo v souvislosti s nahrávkou, na níž figuruje Babiš a novinář jeho bývalého deníku. Babiš se opakovaně ohradil proti tvrzením, že od novináře takový dokument zřejmě dostal.

Sněmovna komisi zřídila na návrh ČSSD, podle Babiše jde o další ukázku paktu mezi šéfem ČSSD premiérem Bohuslavem Sobotkou a předsedou opoziční TOP 09 Miroslavem Kalouskem. V sedmičlenné komisi má mít po jednom zástupci každý poslanecký klub. Výsledek zkoumání by komise měla dát plénu do konce srpna.

Komise má prověřit případné protiprávní jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení. Má se zaměřit také na to, zda údaje z těchto spisů nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu. Pro zřízení komise hlasovalo 82 ze 130 přítomných členů dolní komory, proti jich bylo 36. Nepodpořili ji zejména poslanci ANO, Úsvitu a část KDU-ČSL.