Zrekonstruované Jinonice mají vadu na kráse zavřené toalety

Praha - Političtí lídři Prahy ve středu s pompou přestřihli symbolickou pásku u zrekonstruované stanice metra B Jinonice. Uzavřená byla od počátku ledna kvůli opravám léty poznamenaného prostoru. Znovuotevřené místo má ale vady na kráse v první řadě toalety, respektive jejich aktuální absenci.

Veřejné záchody na okraji vstupního vestibulu potřebovaly renovaci a zkrášlení jako sůl. Zašlé toalety s rezivějícím vybavením musel provozovatel zavřít kvůli havarijnímu stavu na jaře a nebylo to žádné překvapení. Přesto ale Dopravní podnik, jako faktický vlastník stanice, časově nesladil nezbytnou proměnu WC s hlavní fází rekonst- rukce, během níž byla stanice víc než sedm měsíců uzavřená.

Toalety zůstanou mimo provoz do konce roku

Záchody zůstávají zavřené a s jejich opravou se má začít koncem září. Mimo provoz proto nejspíš zůstanou téměř do konce roku. Uzavírka záchodů logicky přináší problémy, které se začínají projevovat už v prvních dnech po otevření Jinonic. Podle provozovatele trafiky, která s toaletami sousedí, každou chvíli někdo „bere za kliku“ u uzamčených dveří a ptá se, proč nefungují. Trafikant má obavy z toho, že si lidé zač- nou v nouzi ulevovat před vchodem do vestibulu metra.

To se může stát koloritem na podzim, kdy bude dříve tma, a do Jinonic se nahrnou se začátkem akademického roku studenti. Stanice sice tradičně patřila k nejméně vytíženým, to se ale mění s okolní výstavbou. Řada lidí, včetně redaktorů Pražského deníku, například pracuje na dohled od stanice v novém areálu Waltrovka.

Časový nesoulad mezi opravou stanice a záchodů zdůvodňuje Dopravní podnik následovně: „Rekonstrukce 25 veřejných toalet v metru byla soutěžena jako samostatná investiční akce. Na dílo takového rozsahu musí být vypsáno otevřené výběrové řízení na dodavatele. Nyní jsme ve fázi přípravy realizace s vybraným zhotovitelem usilovně se projektuje dokumentace pro provedení stavby,“ sdělila Pražskému deníku Aneta Řehková, mluvčí Dopravního podniku hlavního města Prahy.

Proč nedošlo i na eskalátory?

Hlavním důvodem rekonstrukce s rozpočtem 145 milionů korun byly průsaky vody. Celá dolní část v prostoru nástupišť dostala novou izolaci, odvodňovací systém, osvětlení, obklady i dlažbu, vzduchotechniku a další nové technologie. Následovat budou ještě drobné úpravy za plného provozu stanice a vše má být hotovo do 17. listopadu příštího roku. Nový háv nástupního vestibulu se líbí i kolemjdoucímu, kterého jsem v Jinonicích oslovil. „Je to vkusně udělané, navazuje to na původní podobu. Ten přechod do neopravené části kolem eskalátorů je ale dost drsný,“ podotkl cestující.

Na první pohled nápadný je kontrast mezi novým nástupištěm a původními eskalátory. Proč Dopravní podnik nevyužil rekonstrukci k jejich výměně? „Vychází to nejen z životnosti samotných eskalátorů, ale i z jejich menšího provozního zatížení. Bylo by tedy neekonomické přistoupit k výměně již v rámci letošní rekonstrukce stanice. Místní eskalátory mají ještě několik let životnosti, oproti jiným stanicím, kde aktuálně plánujeme prioritní výměny,“ vysvětlila mluvčí Řehková.

V horním vestibulu je zase u stropu poněkud neesteticky prověšený kabel. Primátorka Adriana Krnáčová přitom při slavnostním otevírání stanice zdůrazňovala právě i estetický přínos opravy: „Kromě technologických úprav, díky kterým už nebude docházet k průsakům spodní vody, se také Jinonice podařilo oživit vzhle- dově, což zvýší komfort cestujících,“ uvedla. Načasování opravy veřejných toalet každopádně k tomuto komfortu příliš nepřispívá.