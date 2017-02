Žloutenka a závislost? Už dva roky po setkání s drogou. V patnácti…

Praha – Průměrný věk pacientů se během desetiletí snížil z 18 let na necelých 16. Tahle čísla by byla varující v každém případě – ať už by se jednalo o jakékoli téma. Obzvlášť smutná jsou za situace, kdy jde o mladé lidi, kteří mají vážné problémy s drogami. O ty, kteří do osidel závislosti spadli už jako děti. Léčí se „pod Petřínem" – v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Tam funguje detoxikační centrum pro děti a dorost – jediné svého druhu v republice.

Primář Dětského a dorostového detoxikačního centra Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze – „Pod Petřínem“ Marian Koranda.Foto: Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

Když se centrum otevíralo – to bylo v roce 2004, připomněla za nemocnici Jitka Kalousová – byli zde hospitalizováni mladí lidé na prahu dospělosti. Dnes? Téměř ještě děti! Věkový průměr dosahuje 15,5 roku, upozornil primář oddělení Marian Koranda. Zpravidla jde o pacienty, kteří se do kontaktu s drogou dostali mezi dvanáctým a třináctým rokem. Ve věku, kdy si mnozí v jejich okolí většinou ani netuší, že by jim něco podobného mohlo hrozit. Rodiče, pokud si vůbec připouštějí rizika, se nanejvýš bojí, aby je nezlákalo kouření nebo si někde nečichly ke špuntu. Čtěte také: Soud uložil dárci krve podmínku za nakažení pacientů žloutenkou Za pár let se lze dostat na dno Následky? „Když se k nám dostanou v patnácti, jsou už na drogách zcela závislé, řekl Koranda o těchto dětech. Konzumenti prý nemají obavy z injekční jehly – klidně si nechají píchnout pervitin do žíly už při prvním setkání s touto drogou – a netřesou se ani před virem HIV i dalšími onemocněními. Zhruba pětina hospitalizovaných tak trpí žloutenkou typu C… Rozhodně přitom nepřevažují chlapci, kteří si na počátku chtěli „odvážně" zaexperimentovat, otevřít si svět nových zážitků – nebo prostě jen vyzkoušet, že zakázané ovoce nejlíp chutná. Naopak. Převažují dívky, ty představují tři čtvrtiny pacientů. Ano, 75 procent! Vztahy s dealery či vařiči pro ně představují snadnější cestu k drogám, vysvětlil Koranda. Chybí adiktologické ambulance Někdo by možná mávl rukou: ano, příběhy jsou to otřesné, ale – nějaká černá obce se najde vždy. Nejde však jen o pár jedinců. Loni měli „pod Petřínem" 261 dětí hospitalizovaných – a ambulantně pomáhali ještě dalším 642 dětským pacientům, kteří jsou závislí nebo patří k pokročilým experimentátorům. Pomoc by jich podle odborníků potřebovalo víc. Chybí však adiktologické ambulance, které by se specializovaly přímo na děti. Jednak by umožňovaly doléčování dětských pacientů, kteří již byli hospitalizováni u boromejek, jednak by se pro děti závislé na návykových látkách a jejich rodiny staly místem prvního kontaktu s odborníkem. Čtěte také: Průzkum: 27 procent mediků chce po promoci odejít do zahraničí Odborníků je málo Adiktologické ambulance specializující se na děti a dorost jsou v republice jen dvě. V Praze – a nově i kousek od hlavního města, když byla loni otevřena dorostová ambulance v Kladně. Přednosta Kliniky adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Michal Miovský má jasno: takové ambulance by měly být dostupné v každém krajském městě. Už proto, aby nabídly odbornou podporu kolegům z terénu, kteří s dětmi užívající návykové látky intenzivně pracují. Nemusí jít jen o sny a přání. Naznačila to náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová. Podle jejích slov bude podpora právě takovýchto ambulancí možná v rámci dotačního řízení, které ministerstvu vyhlásí v dubnu.

Autor: Milan Holakovský