Zlatý oříšek získali sportovci, hudebníci, tanečnice i programátor

Praha /FOTOGALERIE/ - Zlatý oříšek za rok 2016 získali sportovci, hudebníci, taneční skupina i programátor. Vítězové 18. ročníku soutěže pro talentované děti od šesti do 14 let byli představeni na dnešní tiskové konferenci. Pořadatelé do budoucna chtějí, aby se více rozšířila krajská předkola. Mohlo by to pomoci se zviditelněním nadaných dětí v regionu, odkud pocházejí.

Fotogalerie 14 fotografií Vítězové 18. ročníku soutěže mladých talentovaných dětí Zlatý oříšek 2016 s patronkou projektu herečkou Terezou Kostkovou, ředitelem soutěže Jiřím Kotmelem po tiskové konferenciFoto: DENÍK/ Martin Divíšek

Zpravidla rodiče, učitelé nebo trenéři loni přihlásili 176 talentovaných dětí, které soutěžily jednotlivě i ve skupinách. Finále se zúčastnilo 30 nominovaných, z nichž porotci vybrali deset vítězů. Vyhráli i mladí sportovci Díky sportovnímu talentu a píli uspěl dvanáctiletý stolní tenista z Ostravy Šimon Bělík, který loni jako jeden ze dvou hráčů na světě splnil kritéria pro zařazení do světového žebříčku dospělých, juniorů a kadetů. Vyhrál také hokejový dorostenec z Litvínova Jan Myšák, který byl nejlepším útočníkem loňského mládežnického mistrovství ČR. Díky úspěchům na evropských i světových soutěžích ve sportovním aerobiku získala ocenění čtrnáctiletá Viktorie Prokopová z Veltrus. Ve voltiži, tedy akrobacii na koňském hřbetě, spojila gymnastické vlohy a lásku ke koním Tereza Czyžová z Frenštátu pod Radhoštěm. Patří k české špičce v tomto sportu. Uspěl také dvanáctiletý skladatel filmové hudby Několikanásobnou mládežnickou mistryní republiky v šachu je desetiletá Lucie Fizerová. Také tančí a zpívá ve folklórním souboru, který vede její babička. Hra na housle, kterou ve čtrnácti letech předvádí i na světových pódiích, přinesla Zlatý oříšek Eduardu Kollertovi z Prahy. Uspěl také dvanáctiletý skladatel filmové hudby Filip Horák z Uherského Hradiště. Díky svému nadšení pro programování se prosadil čtrnáctiletý Tomáš Veselý. Je také vítězem matematických a fyzikálních olympiád. Pořadatelé chtějí v letošním ročníku pokračovat v rozvoji krajských předkol Mezi skupinami uspěl hudební soubor Žesťová harmonie trumpet tune z Pardubic, jehož členové pravidelně vyhrávají první místa na národních soutěžích. Oceněna byla také kolínská taneční skupina Crossdance, která se prosazuje na evropské i světové úrovni v týmových tanečních disciplínách v latinskoamerickém rytmu. Pořadatelé chtějí v letošním ročníku pokračovat v rozvoji krajských předkol. "Aktuálně máme jisté Královéhradecký a Středočeský kraj a s několika dalšími kraji jednáme. Budu věřit, že se to podaří popostrčit dál," řekl organizátor soutěže Jiří Kotmel. Čtěte také: Chalupeckého cena má finalisty, některé z nich opakovaně

