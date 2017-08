Zlaté ruce kotící železo ocenili radní mistrovským titulem

Praha – Že má kovář Zdeněk Grausam z Úval na Praze-východ zlaté ruce, je známo nejen v širokém okolí. O jeho šikovnosti dobře vědí i filmaři – pro ty již vyráběl třeba zbraně, které se uplatnily při natáčení filmu Bathory. Nebo výstrojní součástky pro natáčení Letopisů Narnie. Z jeho dílny ale pochází také jídelní servis pro seriál Borgiové či třesoucí se kostel do filmu Tma, který vznikl ve spolupráci s Janem Smrkovským. Zdeněk Grausam je ovšem známý i jako fachman, který si poradí s opravami historických unikátů – a věnuje se také opravám sakrálních památek.

Ve čtvrtek se jeho šikovnosti dostalo úředního potvrzení: středočeští radní mu udělili titul Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje 2017. Jde o ocenění lidových řemeslníků za nejen jejich za jejich dovednost, ale také za uplatňování řemeslných postupů, které leckdy patří k těm pozapomenutým. K tradičním kovářským technologiím, jimž se v Úvalech daří, patří nejen kalení, sekání, probíjení či ohýbání za studena i za tepla, ale například i pěchování nebo svařování přeplátováním.

Přes osm let spolupracuje s Regionálním muzeem

Umění Zdeňka Grausama, který se kovářskému řemeslu věnuje už více než 15 let, mají Středočeši příležitost spatřit i při návštěvě řady trhů a jarmarků. Mohou nejen obdivovat výsledky jeho práce, ale dokonce si pod jeho vedením sami zkusit vzít do ruky kladivo. „Více než osm let také spolupracuje s Regionálním muzeem v Kolíně – a pravidelně své řemeslo předvádí návštěvníkům v Muzeu lidových staveb Kouřimi,“ ocenila Helena Frintová z krajského úřadu.

„Udělování titulu Mistra rukodělné výroby Středočeského kraje je skvělou formou veřejného uznání a podpory těm, kteří se snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provádění tradičních technologií,“ připomněl ve čtvrtek náměstek hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče Daniel Marek (Nezávislí Středočeši).

Titul uděluje Ministerstvo kultury ČR

Za neméně důležité považuje také schopnost kvalifikovaně své dovednosti prezentovat – a dokázat je předávat dalším generacím. Držitelé titulu mohou být dále nominováni na celostátní ocenění Nositel tradice lidových řemesel. To při příležitosti Dnů evropského dědictví uděluje Ministerstvo kultury ČR.

Loni získali středočeské ocenění mělnický košíkář Petr Král a Marie Antonie Filipová z Kolína, která se zabývá výrobou krojů. Předloni putovalo ocenění do Bohutína; získal je tamější dřevořezbář Ján Chvalník. V roce 2014 byl titul Mistr tradiční rukodělné výroby udělen Miluši Šímové za tradiční výrobu vizovického pečiva. A ještě o rok dřív jej získal umělecký řezbář Jiří Rücker z Peček, který se věnuje výrobě pernikářských forem.