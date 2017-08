Zkušenosti z Nuseláku se uplatní při opravách Barrandovského mostu

Praha /INFOGRAFIKA/– Vyprávět o tom, na kterých mostech v Praze nyní panuje nejčilejší stavební ruch, by mohli lidé cestující vlakem i autem. Bezesporu nelze pominout Negrelliho viadukt. Ten byl před měsícem uzavřen kvůli dva roky trvající zásadní rekonstrukci, která stavbu z roku 1850 přenese do 21. století: nyní se od ní očekává, že poslouží jako klíčová součást budoucího spojení Prahy s Kladnem moderní železnicí, zajišťující i spojení s Letištěm Václava Havla.

A spousta řidičů zase vyhrkne hned a bez rozmýšlení: opravy Nuselského mostu. Byť právě zde se o intenzitě prací leckdy vedou debaty. Není totiž vidět, že jejich podstatná část se odehrává mimo dohled veřejnosti: pod mostem na podvěšených montážních lávkách sestavených z lešenářských konstrukcí.

Cenné zkušenosti



Na to, jak na Nuselském mostě práce postupují, je hrdý náměstek pražské primátorky pro oblast dopravy Petr Dolínek (ČSSD). Připomíná, že dobu oprav se zde podařilo zkrátit o 120 dnů. Řidiči se tak mohou těšit, že ze čtyři roky opravovaného Nuselského mostu, sloužícího dopravě individuální i veřejné od roku 1973, zmizí dopravní omezení už v listopadu – a k dispozici zde opět bude všech šest pruhů severojižní magistrály. Tato rekonstrukce prováděná při zachování provozu se stane také inspirací pro plánování oprav Barrandovského mostu.

Tři velké opravy



Pro Deník Dolínek ještě připomněl opravu mostu v Korunovační ulici, kterou se proti plánům podařilo uspíšit o měsíc. Další velké opravy jsou ve fázi příprav. Do Vánoc mají být známá doporučení odborníků ke konkrétním pracím i možným technologiím pro opravu Libeňského mostu, která si vyžádá jeho uzavření na dva až tři roky. V pořadí je také zmiňovaný Barrandovský most. „U něj musíme opravy sladit tak, aby v Praze nezkolabovala doprava, ale chtěli bychom začít zhruba do roka,“ sdělil Deníku náměstek primátorky.

Velkým oříškem se pak stanou opravy Hlávkova mostu. Specialista Technické správy komunikací na mosty Jan Zemánek k tomu poznamenal, že jestliže příprava rekonstrukce Libeňského mostu bude „střední školou“, v tomto případě půjde o „vysokou“. Dolínek také připomněl, že u Hlávkova i Libeňského mostu bude třeba počkat na to, až zahájení oprav povolí památkáři a ministerstvo kultury. „Vycházím z premisy, že není nutné posty bourat a stavět nové, není potřeba nalít do nich co nejvíce betonu, ale opravit je citlivě. My Pražané totiž máme své mosty rádi,“ konstatoval.

Šance pro architekty



Stavební ruch ovšem nebude panovat jen při rekonstrukcích. V plánu jsou i novostavby. V brzké době má být vypsána architektonická soutěž na most Dvorce–Smíchov. Už za pár dní začne magistrát vyhodnocovat čtyři desítky architektonických návrhů podoby lávky Holešovice–Karlín.