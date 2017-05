Zkušební zlevnění tramvajenky končí, změna ceny se nechystá

Praha – Časy levnějšího jízdného budou sice končit, nicméně se zdražováním se nepočítá. Taková je podle čtvrtečních zjištění Deníku odpověď na otázky kolem budoucí ceny ročního kuponu na městskou hromadnou dopravu v Praze. O její výši budou znovu rozhodovat pražští radní – nicméně se změnou se nepočítá.

Kolik stávala pražská tramvajenka dřív, není ještě otázka pro pamětníky. Vzpomene si leckdo: bývalo to 4750 Kč. Aktuální cena je sympaticky nižší. Roční předplatní časová jízdenka přijde na 3650 Kč. Za tuhle cenu se roční kupony začaly prodávat před dvěma roky. Na základě povolebního rozhodnutí současných vládců Prahy byly zlevněny od 17. června 2015. Ovšem pozor! Také jste to možná zaslechli: bylo to jen zkušebně; na dva roky. O ceně tak pražští politici budou znovu jednat.

Zdražit není v plánu

„Bylo by nefér, aby znovu došlo ke zdražení,“ napsala Deníku Jaroslava Novotná, která má na základě informací z facebooku obavy z možného návratu k původní ceně. „Spousta lidí si po kampani na levný kupon koupila roční jízdenku tak jako já – a teď se obávám, že ji zdraží zase zpět,“ konstatovala. S tím, že jí navíc platnost kuponu končí až poté, co zkušební lhůta vyprší – a další kupon „zalevno“ si tak koupit nestihne.

Ale stihne – a bez problémů, naznačuje čtvrteční vyjádření mluvčího magistrátu Víta Hofmana. „O změně ceny ročního kuponu město neuvažuje,“ konstatoval Hofman. Že je to opravdu tak, potvrdil Deníku i náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD), který je pražským radním pro dopravu. A návrh na změnu ceny ročního kuponu kolegům předkládat nemíní.



Shodně hovoří i Filip Drápal z Ropidu – Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy. Ten sice připustil, že finální rozhodnutí bude věcí politiků – je však možno předpokládat že cena zůstane zachována. Nicméně – i Drápal se už setkal s dotazy k možnému zdražování. Za jeho organizaci je to ovšem jednoznačné: společně se statistikami vyhodnocujícími dvouletý zkušební provoz poputuje na magistrát návrh, aby cena zůstala zachována.

Velmi příznivá čísla

Již dřívější analýza z konce loňského října naznačila, že zlevnění ročního předplatného na služby městské dopravy bylo krokem správným směrem. Aneta Řehková z centrály dopravního podniku ve čtvrtek připomněla, že po zlevnění jízdného přibylo více než 40 tisíc cestujících – a propad tržeb byl nižší proti původním očekáváním.

„Celkový počet uskutečněných jízd v pásmu P+0, přepočtený dle jízdních dokladů, se zvýšil o 60,8 milionu, což činí v ročním objemu 42 222 cestujících (o 4,6 procenta proti předchozímu stavu). Podle přepravních průzkumů se počet uskutečněných jízd zvýšil dokonce o 67,7 milionu (o 5,92 procenta),“ připomněla. Od zlevnění předloni v červnu se do loňského června prodalo 282 223 ročních kuponů – přičemž v minulosti se jich ročně prodávalo kolem 170 tisíc. Rozdíl tak vyznívá jednoznačně: nárůst o 112 tisíc!

