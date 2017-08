Židovské památky otevírají brány

Praha - Synagogy a židovské hřbitovy se veřejnosti otevřou v neděli 13. srpna během prvního ročníku Dne židovských památek pořádaným Židovskou obcí v Praze. Do akce se zapojilo v 39 lokalitách více než padesát židovských památek po celé České republice. Letošní ročník tak navazuje na loňský zkušební, do nějž se zapojila čtyřicítka památek, kterou navštívilo na dva tisíce návštěvníků. Do současnosti je na území Česka kolem 200 synagog a 370 hřbitovů. „Tyto památky jsou ve vlastnictví některé z deseti židovských obcí nebo Federace židovských obcí v ČR, a s výjimkou hřbitovů, také ve vlastnictví měst, různých církví i soukromých majitelů,“ říká koordinátor akce Pavel Veselý.

Den židovských památek má tak za úkol veřejnosti přiblížit regionální památky a představit péči, která přispívá k jejich zachování. Zájemci tak mohou navštívit místa, která se zrekonstruovala, nebo kde obnova teprve probíhá. ČTĚTE TAKÉ: Židovské město odhalí hříšné kouty minulosti „Představujeme tedy nejenom památky, ale i péči, která je těmto místům věnována. Zde je třeba zdůraznit, že péče o tyto památky je pro současné židovské obce morální povinností a nebylo by možné ji provádět bez podpory ze strany Evropské unie, Ministerstva kultury ČR, ale i krajů, měst, nadačních fondů a jednotlivců,“ upřesňuje Veselý. ČTĚTE TAKÉ: Předsedou pražské židovské obce zůstává Jan Munk Výjimečně zpřístupněné památky Do akce se také zapojilo i patnáct objektů, jež nedávno prošly rekonstrukcí v rámci projektu 10 hvězd Revitalizace židovských památek v ČR. Díky tomuto projektu se tak ukážou prostory synagog v Brandýse nad Labem, Polné, Úštěku, Plzni či v Mikulově nebo židovský obecní dům v Boskovicích.V rámci tohoto dne se také zpřístupní další hřbitovy a synagogy, které jsou jinak po zbytek roku pro veřejnost uzavřeny. „V každém objektu bude instalována informace o historii dané památky, fotografie dokumentující její obnovu, ale také vynaložené náklady na tuto obnovu za posledních 5 let,“ přibližuje průběh dne Veselý. Židovské památky během tohoto dne budou pro veřejnost otevřeny od desáté hodiny ranní do páté hodiny večerní. Pro návštěvníky jsou na některých místech připraveny komentované prohlídky či na ně v jinak nepřístupných synagogách bude čekat správce, jenž je objektem provede. „Na odlehlejších místech, kde není možné celodenní přítomnost správce zajistit, bude objekt zpřístupněn pouze s vyvěšenými informacemi,“ dodává Veselý. ČTĚTE TAKÉ: Oprava stovek náhrobků na židovském hřbitově stála šest milionů korun

Autor: Iva Řeřichová