Židovské muzeum: Snažíme se vyhledávat potomky původních vlastníků

Ministryně školství Kateřina Valachová předá demisi premiéru Bohuslavu Sobotkovi zřejmě začátkem příštího týdne. Již minulý pátek sdělila, koho by si v čele resortu přála vidět jako svého nástupce. Konkrétní jméno nechtěla prozradit, ale řekla, že by to podle ní měl být někdo z ministerstva. Spekuluje se o jejím náměstku Stanislavu Štechovi. Hejtmani zvolení za hnutí ANO dnes otevřeným dopisem vyzvali premiéra Sobotku, aby urgentně řešil situaci na ministerstvu školství.