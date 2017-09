Zhasnutí světla či sprcha? Průzkum odhalil Top 10 požadavků žen před sexem

Požadavky na poslední chvíli od žen jsou ve chvílích vášně běžné, ale podle nedávné studie, kterou vypracovala internetová seznamka Victoria Milan, se od jedné zemi ke druhé liší. Ať už jde o taktiku oddalování, nebo o nesmyslné požadavky, Top 10 nejoblíbenějších požadavků žen v ložnici na poslední chvíli byl odhalen.

Do průzkumu, který provedla Victoria Milan – internetová seznamka pro ženaté, vdané a zadané lidi, kteří chtějí mít mimomanželský vztah – se zapojilo přes 12 tisíc aktivních mužských členů z 21 zemí. Ti odpovídali na to, jaké jsou nejpopulárnějšími poslední žádosti žen, které si berou do postele.

Ženy ze Španělska a Irska to rády dělají ve tmě, přičemž muži z těchto zemí říkají, že poslední požadavek na vypnutí světla je nejoblíbenější věc, kterou před kouzelným okamžikem uslyší.

Švýcarské a rakouské dámy jsou známé jako dobrodružné a v ložnici aktivní, ale chtějí, aby tyto aktivity nikdo jiný, než oči partnera neviděl. Rakušané a Švýcaři říkají, že jejich ženy budou spokojené jen tehdy, pokud jsou záclony zatažené, jakmile se v peřinách začne schylovat k výbuchu vášně.

Norský a dánským ženám není cizí pozvat si do postele tajemného neznámého - ale jsou při vybírání milence na jednu noc zodpovědné. V posledních chvílích skandinávské ženy s největší pravděpodobností zašeptají svou žádost o to, aby si jejich milenec nasadil kondom.

Ženy ze Spojených států a Austrálie jsou známé tím, že v ložnici rády překonávají hranice. Podle jejich milenců je jejich poslední žádost, aby se muž před milováním osprchoval. A protože tyto ženy své muže dovedou pokoušet a slibovat jim, že jim ukáží místa, která ještě nikdy neviděli, pánové se hrnou pod sprchu velmi ochotně.

Čerstvý, svěží dech, je důležitý pro dámy z Maďarska a Itálie. Maďarské a italské dámy neváhají požádat svého muže, aby před vášnivým milováním zaběhl do koupelny, a zuby si vyčistil.

Romantika francouzštiny a portugalštiny není zapomenuta ani v posteli. Pokud už dojde k bodu, odkud není návratu, pánové mají to štěstí, že posledním požadavkem dam z těchto zemí je, aby pustili nějakou hudbu hudbu k vytvoření atmosféry.

Ženy z Polska a Belgie trvají na tom, aby muž měl hedvábně hladkou pokožku, a šeptají poslední požadavek předtím, než nakonec dovolí jejich milenci do nich vstoupit – chtějí dětský olej. Pánové z Polska a Belgie říkají, že představa toho, co by mohla všechno s olejem dělat, je opravdu přiměje k tomu, všeho nechat, a splnit tuto poslední žádost.

Ponožky a sex jdou dohromady asi jako okurky a zmrzlina - a nikdy by neměly být vidět v ložnici. Ženy z České republiky, Německa a Finska budou trvat na tom, že jejich milenec si svlékne ponožky předtím, než mu dopřejí svůj svatý grál. Ponožky v ložnici pro tyto dámy je jasná stopka.

Trochu holandské odvahy může zaručit dlouhou cestu, kdy ženy z Nizozemska plně vyjadřují své přání doslova a jihoafrické dámy se k nim přidávají na poslední drink. Muži z Nizozemska a Jižní Afriky říkají, že ženy, které si vezmou do postele, obvykle požádají o další sklenku vína nebo o něco silnějšího, než jim věnují svou bezmeznou důvěru.

Bez ohledu na to, jak rychle ženy z Velké Británie a Švédska s člověkem sklouznou do peřin, nemají zájem dělat to s oblečením, které je omezuje. Muži z těchto zemí říkají, že poslední požadavek švédských a britských žen je jednoduše svléknout se, čímž se myslí spíš strhat ze sebe oblečení, než předvádět pomalý striptýz.

Zakladatel a generální ředitel společnosti Victoria Milan, Sigurd Vedal, také dává pár rad příležitostným milencům.

"Buďte připraveni na více než jednu „poslední“ žádost, ale naplňte je, jakmile požádá, jinak se může stát, že z vášnivé noci nakonec nebude nic. Platí trochu pozměněné staré přísloví: hodní kluci vyhrávají, " řekl Vedal.

Tento průzkum byl proveden ve 21 zemích: Švédsko, Austrálie, Portugalsko, Rakousko, Dánsko, Belgie, Finsko, Španělsko, Norsko, Polsko, Francie, Itálie, Maďarsko, Spojené státy, Nizozemsko, Německo, Velká Británie, Irsko, Česká republika, Švýcarsko a Jižní Afrika.