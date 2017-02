Žena porodila přímo v autobuse, lékaři přijeli pozdě

Praha - Ohňostrojem na Křižíkově fontáně začne v sobotu 25. února Matějská pouť, která do 17. dubna nabídne na Výstavišti v pražský Holešovicích 115 atrakcí. Vedle tradičních atrakcí jako kolotočů, staročeské lochnesky, střelnice nebo horské dráhy nebudou chybět ani moderní zařízení včetně českého katapultu. Na dnešním setkání s novináři to za organizátory řekl Václav Kočka. Historii akce eviduje Národní knihovna v záznamech od roku 1595, letos bude první jarní pouti v Evropě 422 let.