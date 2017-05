Zeman se dnes seznámí s návrhem na odvolání Babiše

Prezident Miloš Zeman se dnes podle dřívějších vyjádření Hradu podrobně seznámí s návrhem na odvolání ministra financí Andreje Babiše (ANO) z vlády. Rozhodnutí ale plánuje až po návratu z návštěvy Číny po 18. květnu, uvedl již dříve mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Odvolání navrhl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) kvůli Babišovým kauzám týkajícím se možného ovlivňování médií a neodvádění daní.

Hrad platnost návrhu na odvolání Babiše zpochybňuje, protože obsahuje návrh konkrétního data odvolání. "Ústava ČR nedává premiérovi možnost dávat závazné lhůty, datum odvolání vždy bylo výsledkem dohody," uvedl v neděli na twitteru prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Podle ústavních právníků však ústava nedává Zemanovi příliš možností Babiše neodvolat a měl by postupovat bez zbytečných odkladů. Podle premiéra by se tak mělo stát v řádu několika pracovních dnů. Sobotka v neděli řekl televizi Prima, že prezident opustil nadstranický přístup a straní hnutí ANO. Pokud Zeman Babiše neodvolá, premiér se kvůli dalšímu postupu sejde s ústavními experty.

Sobotka v minulých dnech oznámil, že podá demisi, aby otevřel cestu k řešení situace kolem Babiše. Podle premiéra je Babiš zatížen podezřeními, že neodváděl daně a úkoloval novináře v médiích, která dříve vlastnil, jak mají psát. Babiš v neděli označil nahrávky, na nichž hovoří s novinářem svého bývalého deníku o článcích namířených proti politickým rivalům ANO, za spiknutí, za nímž stojí podsvětí i Sobotka. Prezident prohlásil, že by měl z vlády odejít pouze premiér. To by ale podle Sobotky nevyřešilo příčinu krize, a proto v pátek oznámil, že demisi nepodá, a poslal Zemanovi návrh na Babišovo odvolání.

V pátek vydala třetina senátorů prohlášení, ve kterém Zemana kritizují za znevažování ústavy v souvislosti s přístupem Zemana a Hradu k demisi a návrhu na odvolání Babiše. Sdělili, že jsou připraveni konat. Ze zákona může Senát navrhnout ústavní žalobu na prezidenta. Prohlášení podepsalo 27 senátorů. K přijetí návrhu žaloby na prezidenta je třeba souhlas třípětinové většiny senátorů přítomných na dané schůzi. Celkem je senátorů 81.