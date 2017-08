Zeman kvůli žádosti o vydání Babiše mluví o policejní provokaci

Policejní žádost o vydání představitelů ANO Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání v prezidentovi Miloši Zemanovi vzbuzuje podezření o zneužití policie pro politické účely. Žádost označil za policejní provokaci a za podvod na voličích. Zeman to dnes řekl v televizi Barrandov. Policie podle Zemana podezření vyšetřuje pozdě, mělo se tak stát před rokem či třemi.

Zeman řekl, že věcně nic proti vyšetřování Babiše a Faltýnka nemá. Vadí mu ale načasování žádosti dva měsíce přes sněmovními volbami. Do voleb podle něj policie kauzu nestihne vyšetřit. Pokud to tak dopadne, budou podle Zemana voliči v situaci, kdy si budou o Babišovi a Faltýnkovi myslet, že jsou buď obětí politické provokace, nebo jsou dotační podvodníci.

Zeman záležitost označil za policejní provokaci a srovnal ji s takzvanou Kubiceho zprávou, kauzou Budišov či obviněním spojeným s kauzou někdejší šéfky kabinetu premiéra Petra Nečase Jany Nečasové (dříve Nagyové). Podezření, že jde o zneužití policie pro politické účely, podle Zemana umocňuje informace, že dozorující státní zástupce nebyl o akci policie předem informován.

Zeman již dříve prostřednictvím svého mluvčího Jiřího Ovčáčka vzkázal, že premiérem jmenuje vítěze voleb. Policejní vyšetřování pro jmenování předsedou vlády podle něj není překážkou, o vině má rozhodnout soud.

Faltýnek a Babiš čelí trestnímu oznámení v souvislosti s Farmou Čapí hnízdo od sklonku roku 2015. Firma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně dosáhla na padesátimilionovou evropskou dotaci. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se vrátila mezi firmy Agrofertu.

Babiš na loňské mimořádné schůzi Sněmovny svolané z popudu opozice řekl, že v době získání dotace vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky. Faltýnek v Agrofertu od roku 2001 pracoval v manažerských funkcích. V rozhodné době byl místopředsedou představenstva holdingové firmy ZZN Pelhřimov, která farmu ovládala.