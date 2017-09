Zelení vyráží do závěru kampaně s karavany a filmem o Babišovi

Praha - Strana zelených v neděli zahajuje závěrečnou část své předvolební kampaně. Od úterý až do sněmovních voleb budou Zelení navštěvovat česká města ve dvou zelených karavanech. U vozů či v místních společenských sálech budou promítat film Selský rozum Víta Janečka a Zuzany Piussi, který dokumentuje vztah podnikání a politického působení Andreje Babiše (ANO). Právě proti bývalému ministrovi financí se chtějí Zelení v kampani vymezovat, uvedli v tiskové zprávě.

Karavany mají podle Zelených symbolizovat tři pilíře programu strany - čistou přírodu, moderní stát a jistoty a bezpečí. U karavanů budou představitelé strany otevírat dočasnou zahrádku, ze které si kolemjdoucí mohou odnést semínka a sazeničky. Budou nabízet zelený čaj, zájemci si budou moci změřit krevní tlak.



Je třeba obnovit vztah k půdě

U karavanů a ve společenských sálech se bude promítat dokument Selský rozum. „Jdeme proti Babišovi - ale konkrétně. Chceme, aby lidé viděli, jakým způsobem podniká, a co je tudíž jeho bytostným zájmem v politice. Babiš nechce zvyšovat platy, protože by to ohrozilo jeho podnikání. Babiš nechce kontroly znečišťování ovzduší, protože by to ohrozilo jeho podnikání," uvedl v tiskové zprávě předseda Zelených Matěj Stropnický.



Zelení chtějí posílit roli vlastníků půdy a zařídit, aby dotace směřovaly k malým farmářům a zemědělcům, kteří mají k půdě vztah a pečují o ni tak, aby zůstala kvalitní pro příští generace.



„Agrofert, potažmo Babiš, je největším příjemcem dotací v ČR. Velké agrokoncerny nevěnují polím potřebnou péči. Naopak spotřebují tuny chemikálií s cílem vytěžit z půdy okamžitý zisk. Takové hospodaření ničí úrodnou půdu, připravuje venkov o pracovní místa a ohrožuje krajinu," tvrdí Zelení.

Karavany postupně navštíví 82 měst

Strana zelených ve svém programu mimo jiné slibuje také zvýšení nástupního platu učitelům, podporu inovativního podnikání nebo budování vysokorychlostních a příměstských železnic. Zelení jsou také pro obnovení podpory pro větrné elektrárny s majetkovou účastí obcí, malé bioplynové stanice na využití odpadu nebo solární panely na střechách.

Evropskou unii si představují jako federaci s co největším množstvím sdílených pravomocí. Dva karavany budou jezdit po republice od 5. září do 19. října a postupně navštíví 82 měst.