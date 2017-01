Zdrží odvolání úpravy Václaváku? Vše včas vyřešíme, tvrdí primátorka

Praha - Letos má začít rekonstrukce části Václavského náměstí. Proti plánu však podaly oficiální námitky hned čtyři subjekty. Podle primátorky se i přesto vše stihne včas.

Vizualizace revitalizace Václavského náměstíFoto: web Cigler Marani Architects

Primátorka Adriana Krnáčová začátkem září loňského roku prohlásila, že se konečně po více než deseti letech schyluje k začátku oprav spodní části Václavského náměstí.

Stavební úřad vydal rozhodnutí

Projekt, ke kterému proběhla architektonická soutěž už v roce 2005, byl dlouhou dobu u ledu zejména kvůli velkému množství zainteresovaných stran, které se nebyly schopné shodnout. A vypadá to, že bitva ještě dobojována není. I když podle primátorky je vše na dobré cestě.

Stavební úřad pro Prahu 1 už v listopadu vydal k projektu územní rozhodnutí, které je nutné k získání stavebního. Proti jeho rozhodnutí se však odvolaly hned čtyři subjekty, z toho tři občanské a jedna komerční společnost. Tou je Česká komunikační infrastruktura, která vlastní většinu komunikační sítě, zajišťující mobilní a datové služby.

Původní harmonogram ohrožen není

Podle společnosti chybělo v dokumentaci pro územní rozhodnutí její vyjádření. Od podání odvolání koncem roku jedná město s firmou o řešení. „Probíhají jednání mezi CETINem a projektanty tak, abychom nalezli řešení, které bude schůdné pro obě strany. Jsem přesvědčena, že odvolání bude vypořádáno v souladu se správním řádem a k žádnému zdržení už nedojde," uvedla primátorka pro Pražský deník.

Původní harmonogram, který počítá s otevřením rekonstruované části náměstí začátkem roku 2018, tak podle Krnáčové ohrožen není. A to ani přes další problém, kterým jsou rampy pro vjezd do podzemních garáží, která na Václavském náměstí výhledově plánuje Praha 1.

Vjezdy do garáží i přes námitky zůstanou

Proti vjezdům se staví například Klub za starou Prahu. „Považujeme za nesprávné a nepřijatelné, aby se nadále dával nepřiměřený důraz automobilovému provozu a aby dopravní stavby pro auta překážely na takto sjednoceném prostoru pro chodce," uvedla v odvolání spolku jeho předsedkyně Kateřina Bečková. V minulosti klub navrhoval, aby auta vjížděla do garáží z druhé strany bloku domů v Panské ulici.

Podle primátorky se však i tyto námitky podaří překonat a k dalším zdržením nedojde. „Toto jsou překážky, kvůli kterým rekonstrukce Václavského náměstí zřejmě stála 11 let. Nikdo se do toho nechtěl pouštět, protože bylo jasné, že to nebude jednoduchý projekt. Já to ale beru spíše jako výzvu a jsem přesvědčena, že pokud chceme náměstí vrátit jeho historickou funkci, tak rekonstrukci v této podobě musíme dotáhnout," zakončila.

