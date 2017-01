Zastávka metra Jinonice se uzavře

Praha - Pražský dopravní podnik (DPP) uzavře v sobotu 7. ledna od zahájení provozu stanici metra B Jinonice. Stanicí budou soupravy jen projíždět. Důvodem je rekonstrukce stanice, do níž zatéká.

Konec výluky je naplánován na letošní srpen. Náklady by se mohly dostat na 145 milionů korun. Kvůli opravám se změní povrchová MHD.

S opravami stanice DPP už začal. Na konci loňského roku za provozu sundávali zaměstnanci podniku obložení stěn, takzvané tvarovky. Ty po rekonstrukci ve stanici na stěnách i sloupech zůstanou. Kromě izolací budou opraveny povrchy stěn a stropů. Vyměněno bude sklo na bocích sloupů, které nahradí vysokopevnostní keramika, a také osvětlení.



Čtěte také: V Hlavnici proběhla rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod



Vlaky budou stanicí projíždět a dopravu budou zajišťovat autobusy číslo 137 a 149. Zavedena navíc bude autobusová linka 153, která pojede z Knížecí přes Malvazinky, U Waltrovky a Jinonice na Vidouli. Na lince 137 bude zrušena zastávka na Vidouli a mezi zastávkami U Waltrovky a Jinonice budou nově zastávky U Waltrovky a U Trezorky. Přesunuty budou také zastávky autobusů Jinonice a Hutmanka.

Podnik chce také rekonstruovat stanici Skalka, v ní by ale provoz nebyl zastaven. Další stanice, které potřebují opravu, jsou na trase A Jiřího z Poděbrad, Flora a Želivského. DPP chystá i rekonstrukce stanice metra C Opatov.



DPP provozuje na třech linkách metra 61 stanic. Roční provoz metra vyjde na několik miliard korun. DPP je největší městskou firmou a zaměstnává asi 10.000 lidí. Praha dotuje DPP více než 10 miliardami ročně.



Nepřehlédněte: Sloučení se zoo? Botanická zahrada se brání