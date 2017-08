Žalobce Zeman nakonec bude před komisí vypovídat. Pelikán ho zbavil mlčenlivosti

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) se nakonec rozhodl zbavit mlčenlivosti nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Učinil tak poté, co mu dnes sněmovní komise pro vyšetřování úniku informací z vyšetřovacích spisů objasnila důvody, proč chce žalobce vyslechnout. Pelikán to po výpovědi před komisí řekl novinářům.

"Konečně jsem se dozvěděl, v jakém rozsahu a proč potřebuje (komise) zbavit pana nejvyššího státního zástupce mlčenlivosti, takže jsem do protokolu to učinil, abych to dále neprotahoval," uvedl Pelikán. Podle něj byl Zeman zbaven mlčenlivosti "v tom potřebném rozsahu". Žalobce by mohl být komisí vyslechnut během příštího týdne.

Ministr původně odmítal Zemana zbavit mlčenlivosti pro výslech před komisí. Zdůvodňoval to tím, že žádost komise nebyla řádně zdůvodněna podle zákona o státním zastupitelství. Předseda komise Martin Plíšek (TOP 09) namítal, že další svědci byli na základě podobných žádostí jinými nadřízenými mlčenlivosti zbaveni a obvinil ministra z obstrukce.

Pelikán uvedl, že si záležitost objasňovali zhruba polovinu času, kterou na komisi strávil. "Mám radost, že jsme si to vysvětlili," uvedl. "Díky tomu mám dobrý pocit, že jsem tu nebyl zbytečně," dodal s tím, že ohledně sdělených opatření proti úniku informací ze spisů se ho komise na nic neptala. S Pelikánem chtěla komise podle jejího předsedy Martina Plíška (TOP 09) probrat ministrův pohled na kontrolní nástroje ve vztahu k neoprávněnému nakládání s vyšetřovacími spisy a opatření.

Komise už dnes vyslechla bývalého šéfa protimafiánského útvaru Roberta Šlachtu, který odmítl, že by informace z vyšetřovacích spisů unikaly z útvaru pod jeho vedením. Podobně se pak vyjádřila také pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, pokud by šlo o případné úniky ze státního zastupitelství.

Komise vznikla hlavně kvůli uniklým nahrávkám rozhovorů bývalého novináře Mladé fronty Dnes (MfD) Marka Přibila s Babišem, na kterých mluvili o zveřejňování kompromitujících materiálů. Někdejší vicepremiér Babiš byl v té době majitelem vydavatelství Mafra, pod které MfD spadá. Babiš nahrávky označil za zmanipulované a za součást kampaně proti své osobě. Podal kvůli nim trestní oznámení, které ale policie odložila. Babiš i Přibil již dříve odmítli, že by měli k dispozici takzvané živé spisy, tedy spisy z vyšetřovaných kauz.

Komise má prověřit, zda nebyl porušen zákon v souvislosti s tím, že měl někdo možnost neoprávněně získávat spisy orgánů činných v trestním řízení. Má se zaměřit i na to, zda někdo takto získané informace nezneužil k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu.