Zájem o osobní rozhovor s primátorkou mají lidé velký

Praha - Kdo chce kam, už nemůže tam. Tak lze shrnout aktuální stav nabídky pražské primátorky Adriany Krnáčové (ANO) v rámci projektu Otevřená radnice. Úterní odpoledne si první žena metropole vyhradila na setkání s občany, aby vyslechla stesky těch, kteří jsou přesvědčeni, že by lim s jejich starostmi mohl pomoci magistrát, nebo přinášejí podněty jak by bylo možno život v Praze zlepšit.

„Přijďte mi to osobně říct – a já uvidím, co se dá dělat," vyzývá primátorka veřejnost. S úterním setkáním ovšem již nemůže počítat ten, kdo by se rozhodl svěřit primátorce se svým trápením, dotazem či podnětem teprve nyní. Všechny termíny vypsané na odpoledne – a je jich mezi 15. hodinou a 16.30 šest – už jsou obsazeny.

Bez objednání to nejde

Protože se nemá jednat o kratičké audience, ale o snahu zabývat se věcí detailněji (a pokud možno také vyjít vstříc nebo pomoci), je počet míst omezen tak, aby na každou schůzku zbývala čtvrthodina. Ti, kteří se předem neobjednali prostřednictvím webových stránek magistrátu, nemají šanci.

Právě na webu praha.eu ovšem budou vypisovány i další termíny setkání. Pro úspěšné objednání schůzky je pak podle slov Krnáčové potřebné jen zapsat se dříve než ostatní – a stručně popsat svůj požadavek. Následně přijde e-mail s potvrzením termínu a místa schůzky.

Otevřená radnice se setkává s velkým zájmem

S nabídkou šesti vypsaných termínů pro schůzky s občany každý měsíc přišla Krnáčová loni na podzim – a Otevřená radnice se setkává s velkým zájmem. K probíraným tématům se v minulosti zařadily například pražské zdravotnictví, sociální bydlení, potřeba odstranit konkrétní vraky aut, představení plánů na Památník obětem totalit v zahradě Ztracenka, ale třeba i problémy s prostitucí.

Často také přijde řeč na možnosti získání podpory pro různá odborná setkání. „Co se týče finanční podpory konferencí, jedinou možností jsou granty vypsané hlavním městem. Ráda však osobně zaštítím nějaký konkrétní workshop či seminář," připomněla Krnáčová.