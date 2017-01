Záchranná stanice v Jinonicích nesmí přijímat nakažené ptáky

Praha - Lesy hlavního města (LHMP) zakázaly kvůli ptačí chřipce dočasně přijímat do záchranné stanice v Jinonicích poraněné vodní ptáky z Horních Počernic, Klánovic a Újezdu nad Lesy. V areálu byly nainstalovány desinfekční rohože a pracovníci musejí používat zvláštní ochranné pomůcky. ČTK to sdělila mluvčí LHMP Petra Fišerová. Stanice přijímá nejčastěji ptáky. Část takzvané dozorové zóny kvůli ohnisku ptačí chřipky ve Středočeském kraji spadá právě do zmíněných částí Prahy. Ptačí chřipka se v Česku vyskytla asi po deseti letech na začátku roku.

Záchranná stanice Jinonice. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Stanice nesmí rovněž přijímat zraněné vodní ptáky z ostatních částí Prahy, kteří jsou podezřelí z nakažení chřipkou. Absolutní zákaz potom platí pro příjem všech ptáků nalezených mimo území hlavního města. Další ohniska ptačí chřipky byla potvrzena na Moravě Pro zaměstnance stanice pak platí, že musejí kromě základních ochranných pomůcek používat také respirační roušky. Vedení společnosti pak nechalo před všechny budovy v areálu umístit desinfekční rohože, přes které musejí zaměstnanci přecházet. Jednotlivá opatření pak budou lesy měnit podle aktuálního vývoje. Z celkového počtu 3707 zraněných zvířat, která stanice loni přijala, tvořili až 70 procent ptáci. Kromě Středočeského kraje byla potvrzena další ohniska na jihu Moravy. Veškerá drůbež, která v ohniscích žije, musí být utracena. Veterináři také vyhlašují obvykle tříkilometrové ochranné pásmo, pokud se nákaza začne šířit, musejí být utraceni i všichni ptáci žijící v pásmu. Za utracenou drůbež mohou chovatelé požadovat od státu odškodné. Čtěte také: Za Prahou veterináři pobili tisícovku opeřenců

