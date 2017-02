Záchranná služba by se mohla na Palmovku stěhovat v roce 2018

Praha - Pražská záchranná služba by se mohla do nového sídla na Palmovce stěhovat v příštím roce. Novinářům to ve středu to řekl radní Karel Grabein Procházka (ANO). V následujících měsících chce město vyřešit majetkoprávní a finanční problémy rozestavěné budovy. Dohoda o budoucím využití by mohla být hotova v následujících asi třech měsících. Stavba za 1,1 miliardy korun byla zamýšlena jako nové sídlo radnice Prahy 8 a měla být hotova v březnu 2016, nyní je ale zastavena. Soud řeší určovací žalobu, komu stavba patří, zda městu, nebo Praze 8.

Centrum Nová Palmovka. Ilustrační foto.Foto: ČTK/ Michal Doležal

„Je poměrně reálná šance, že bychom ještě v letošním roce začali připravovat objekt tak, aby se, řekněme v průběhu jednoho roku, mohla záchranná služba po mnoha letech, kdy nemá svoje centrální sídlo, přestěhovat," řekl Procházka. Nové sídlo plánovala Praha v Troji, proti se ale postavila místní radnice. Čtěte také: Praha chce mimosoudní vyrovnání a přesun záchranářů na Palmovku Magistrát by měl osmičce vrátit peníze Prvním krokem je podle Procházky narovnat právní vztahy související s nedokončenou stavbou. „Druhá věc je, aby se vztahy narovnaly finančně, protože je tam několik subjektů, které mají za sebou nějakou historii z hlediska rozestavěnosti. Tady jsme také v situaci, kdy je možné dosáhnout dohody. Třetím krokem je pak právě využití," řekl. Magistrát by Praze 8 měl vrátit několik stovek milionů, které již do stavby investovala. Peníze chce i stavební firma Metrostav. Mohli by zde sídlit úředníci Procházka připustil, že by společně se záchranáři mohli v budově sídlit úředníci Prahy 8. Nyní jsou v několika budovách, z nichž část je ve velmi špatném stavu. „Pokud by ze strany Prahy 8 byl zájem dohodnout se na využití pro jejich potřeby, myslím, že tam není žádná překážka" řekl. Druhou možností je, že by tu sídlili někteří magistrátní úředníci. Stavbu schválila Praha 8 již v roce 2010 Starosta Prahy 8 Roman Petrus ve středu řekl, že radnice o stěhování úředníků na Palmovku v tuto chvíli ale neuvažuje. „Ta budova je už nyní pro radnici nedostatečná, a to i bez společného sídla se záchrankou. Při projektu navíc nebylo myšleno na sklady, archiv nebo na to, že kanceláře některých odborů musí být pouze pro jednoho úředníka," řekl Petrus. Vedení radnice chce podle něj vypracovat několik variant řešení nového sídla. "O nich by pak rozhodlo nové vedení městské části po volbách," řekl. Stavbu centra za více než 1,1 miliardy korun schválila Praha 8 již v roce 2010. Dosud vyplatila stavební firmě asi polovinu částky. Samotná výstavba začala v dubnu 2014. Budova by měla zabírat plochu o rozloze více než 16 tisíc metrů čtverečních a její součástí jsou i komerční prostory. Čtěte také: Praha 8 by mohla letos hospodařit s výdaji přes dvě miliardy korun

