Záchranáři letos ošetřili tři tisíce divokých zvířat

Praha/INFOGRAFIKA/ - Nový areál ale jen tak nedostanou. Ježci, kachny divoké nebo třeba zajíci. Záchranná stanice pro volně žijící živočichy od roku 2012 se postarala o téměř 16 tisíc pacientů. Provoz ale brzdí nevyhovující podmínky.

Komu asi vadila tato hrdlička zahradní? Tuto otázku kladli před nedávnem ošetřovatelé ze Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Jinonicích na sociální síti. Dostal se k nim totiž pacient, kterému někdo úmyslně ublížil střelbou. Příběh hrdličky je jedním z těch, které mají smutný konec. Velké množství zvířat se ale stanici podaří zachránit. Navíc převažují ty, kterým člověk ublížil neúmyslně. Dochází například ke sražení autem, poranění od nárazů do prosklených ploch a budov, popálení na sloupech elektrického vedení nebo pokousaní od psů a koček.

Za letošek do dnešního dne zařízením prošlo 2982 zvířat. Zhruba ze 70 procent se jedná o ptáky, zbylých 30 procent jsou savci. „Rekordní byl červen s 840 živočichy,“ popsala mluvčí Lesů hlavního města Petra Fišerová, které stanici provozují. Letos se do zařízení dostal například křeček polní, sokol stěhovavý či výr velký, což je výjimečné. V probíhajících letních měsících mají volně žijící zvířata potíže zejména s dlouhotrvajícími horky. Do stanice se tak dostávala například dehydrovaná a vysílená ptačí mláďata, která kvůli teplému počasí příliš brzy opustila hnízdo.

Inkubátor i nový areál

Nejvytíženější záchranná stanice v republice funguje v současné podobě od roku 2012. Množství přijatých zvířat každým rokem výrazně stoupá. „Odhad je, že se do konce roku překoná hranice čtyř tisíc,“ vysvětlila mluvčí. Oproti počátku se tak počet pacientů vyšplhá na čtyřnásobek. Stanice se snaží neustále rozvíjet, kromě nových vozidel z roku 2015, tak v nedávné době přibyl do její výbavy také inkubátor určený pro odchov malinkých ptáčat. Přesto ošetřovatelé sídlí v nevyhovujících podmínkách.

Plán na výstavbu nového areálu je tak stále aktuální. „Snažíme se změnit územní plán tak, aby tam bylo možné postavit novou stanici,“ popsala současný stav radní pro životní prostředí Jana Plamínková. O změně by mělo jednat zastupitelstvo na listopadovém zasedání. V novém areálu bude veterinární ošetřovna s operačním sálem, prostory pro intenzivní péči či například specializovaná voliéra pro labutě.

Situaci komplikuje soudní spor

Stavební plány však ještě může zhatit stále nevyřešený spor s Věrou Aladzasovou Přibylovou, s níž stanice sdílí část pozemků. Na prostoru totiž stála původně záchranná stanice, kterou provozovala. Kauza už dospěla i k soudu. „Magistrát podal žalobu na vyklizení pozemku, paní Přibylová se to ale pokouší oddalovat, takže první soudní stání se uskuteční v říjnu,“ uvedl specialista péče o chráněná území magistrátu Jiří Rom. Proces je tak teprve na počátku.

O volně žijící živočichy se v metropoli stará také Pražská zvířecí záchranka, která je součástí Českého svazu ochránců přírody. Funguje od roku 2009 a za tu dobu pomohla přibližně čtyřem tisícům zvířat. V posledních měsících záchranka eviduje zejména ptáčata, ale například i ježky či srnče, které se do záchranky dostalo se zánětem očí.