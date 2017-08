Začátky trasy metra A připomene historická souprava

Praha - Vzpomínku připomínající velkou slávu před 39 lety chystá na příští víkend pražský dopravní podnik. Bude slavit výročí zprovoznění prvního úseku zelené linky A. První soupravy převážející cestující (tehdy ještě čtyřvozové) na ni vyjely 12. srpna 1978. Úsek označovaný jako I.A měl sedm stanic; propojoval Náměstí Míru a Dejvickou – ta však tehdy nesla název Leninova.

Velkou novinkou se tehdy stala přestupní stanice Muzeum, propojující novou trasu se starším céčkem. Nové ovšem tehdy také byly i samotné nasazené soupravy. S vozy nové řady 81-71, které Praha od sovětského dodavatele dostala mezi prvními zákazníky ze zemí tehdejšího východního bloku.

Ve zmodernizované verzi vozí cestující dodnes

Vozy, které se od starších souprav Ečs provozovaných na červené trase C lišily vybavením i vzhledově, jsou ještě v dobré paměti. V Praze, kam postupně bylo dodáno 201 čelních a 299 vložených vozů, přepravovaly pasažéry až do července roku 2009 (na trase A to bylo jen do 24. června 2005).

Vlastně však vozí cestující dodnes – na linkách A i B jezdí ve zmodernizované verzi 81-71M. Touto přestavbou postupně prošlo 93 souprav.

Nebudou chybět speciální zážitkové jízdy

Počátky jejich provozu si pamětníci i zájemci o minulost veřejné dopravy mohou připomenout v sobotu 12. srpna. Výročí připomenou nejen hlášení ve stanicích a uniformy strojvedoucích z devadesátých let, ale dopravní podnik také zařadí do provozu historickou soupravu v původní podobě.

Poprvé vyjede ze stanice Dejvická do stanice Skalka v 10.17, poslední výjezd z Dejvické na Skalku je plánován na 14.40. Pro svezení historickou soupravou zařazenou do běžného provozu stačí standardní jízdenka nebo předplatní kupon – na 19. srpen nicméně dopravní podnik chystá také speciální zážitkové jízdy z hostivařského depa, spojené s prohlídkou i výkladem, kde se již vstupné platí.