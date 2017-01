Za Zličínem možná přibude další stanice metra. Kvůli P+R parkovišti

Praha - Metropole nemá dostatek záchytných parkovišť. Magistrát proto nyní zvažuje, že prodlouží metro B na Zličíně. Tam by mohl vzniknout parkovací dům, kde by dojíždějící nechali svá auta.

Parkovací dům. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Jarmila Kuncová

Zavedení modrých parkovacích zón na několika městských částech naplno ukázalo, že Praha nemá dostatek záchytných parkovišť. P+R parkoviště mají dnes kapacitu zhruba tři tisíce míst, aktuálně je však potřeba jich mít alespoň pětkrát více.

Nová místa mají přibýt ve Zličíně

Proto má město už vytipováno 60 míst, kde by měla P+R stání vzniknout. V některých lokalitách se už začínají budovat, na dalších se připravují. Praha už kupříkladu vykoupila pozemky na Černém Mostě, kde by mělo vzniknout velké parkoviště.

Nová místa mají přibýt i na druhém konci linky metra B ve Zličíně. „Uvažujeme o tom, že by se z tamního depa udělala nová zastávka metra s názvem Depo Zličín. Vedle by se postavil parkovací dům," prozradil náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek. Záleží však ještě na dohodě s majiteli pozemků.

Na kolik vyjde proměna depa?

Zličínská radnice vítá nápad s nadšením. „Vůbec by nám nevadilo, kdyby z depa vznikla stanice metra, u které by bylo velké záchytné parkoviště nebo parkovací dům. Naopak by to bylo ideální," uvedla k návrhu zličínská starostka Marta Koropecká.

Na kolik by možná proměna depa ve stanici vyšla, není zatím jisté. Když však takovým způsobem vznikla před 11 lety stanice Depo Hostivař na lince A, šlo o investici za zhruba miliardu korun.

Opatov pojme přes tisíc aut

Zatímco zličínský parkovací dům je zatím pouze návrhem, blíže k výstavbě je budova pro automobily v Chilské ulici na Opatově, poblíž domova pro seniory. Aby staří lidé nehleděli z oken na stojící automobily, má být na střeše trávník. „Opatov je jedno z míst, kde bychom mohli do dvou let určitě stavět," řekl Dolínek. Celkem má dům nabídnout 1010 parkovacích stání.

I další lokality pro vznik záchytných parkovišť bude hlavní město volit spíše na okraji metropole. Má jít hlavně o místa poblíž stanice metra, autobusů, tramvají a vlaků. Ke konci minulého roku si nechala Praha vypracovat studii, kde by mohly vzniknout stání pro vozy blízko železniční trati.

Modré parkovací zóny komplikují možnost parkování pro Středočechy

U dvacítky pražských zastávek je možné vybudovat až 2580 míst pro řidiče mířící do hlavního města. Na stáních by lidé nechali svá auta a dále do města by pokračovali hromadnou dopravou.

Problém s nedostatkem míst na záchytných parkovištích se začal více řešit na konci srpna loňského roku, kdy pátá a šestá městská část zavedly modré parkovací zóny. Nedlouho poté je následovala i Praha 8. Tím se zkomplikovala možnost zaparkovat v širším centru Prahy například Středočechům, kteří do metropole dojíždí za prací.

