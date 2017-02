Za zábavou mají přijet dva tisíce Seveřanů. Méně než dřív

Praha - Levné zájezdy za dostupným alkoholem, někdy však přinášející poněkud laciné zážitky. To v uplynulých letech znamenala Praha pro kvanta severských studentů, kteří si přijeli užít prázdniny. Zařádit si. Před čtyřmi lety se objevili Dánové, pak se přidali sousedé ze Švédska i další. A bylo mezi nimi dost těch, kteří se nepřijeli bavit, ale opíjet.

Někdy to skončilo jen hlukem a potácejícími se postavami, jindy se objevily strkanice, v minulosti dokonce provázané i pokusy o útok na zakročující policisty. Hotely sčítaly škody na poničeném vybavení. Před dvěma roky dokonce došlo mezi návštěvníky k loupežnému přepadení! Nebylo tak málo situací, které policie řešila i v kontaktu s ambasádami.

Začátek? Už v sobotu!

Nic z toho se letos nečeká. Už loni byli bavící se Seveřané podstatně klidnější než v uplynulých letech – a někteří se nechali slyšet, že do Prahy už nepojedou. Ceny sice pohádkové, ale svoboda žádná. Policejní doprovody, kontroly i v klubech, a dokonce dechové zkoušky na přítomnost alkoholu! Prostě – otrava…

Zda se pokles zájmu projeví, může napovědět už sobota, kdy se očekává příjezd prvních Seveřanů. A ti opravdu dorazí, potvrdil včera Deníku za švédskou ambasádu Martin Severýn.

Letošní rok by měl být klidnější

„Severské cestovní kanceláře i letos pořádají v době takzvaných zimních sportovních prázdnin zájezdy," konstatoval. S tím, že očekávaný počet návštěvníků Prahy je kolem 2 tisíc.

„Bližší počty bohužel nemáme," poznamenal. Předpokládá, že už vzhledem k menšímu počtu návštěvníků bude letošní rok ještě klidnější než loňský – a už ten podle policie i hostitelů proběhl podstatně poklidněji než minulé ročníky.

Letos akci nezastřešuje agentura

Shodná očekávání mají i muži zákona, potvrdil Deníku Tomáš Hulan z ředitelství pražské policie. Z jednání s radnicí Prahy 1 i se zástupci velvyslanectví Dánska, Švédska, Norska a Finska vyplynulo, že ve dvou turnusech by měla přijet dohromady asi tisícovka mladých lidí. „Plus minus," zdůraznil Hulan, že jde jen o hrubý odhad.

Letos totiž akci nezastřešuje agentura, která by se starala o bydlení, zábavu (a třeba i o rozlišovací pásky na ruku, aby bylo patrné, kdo už je dost starý na to, aby směl legálně popíjet). Studenti tak budou přijíždět jako klienti cestovních kanceláří – nebo i zcela individuálně. Podle údajů z hotelů se navíc zdá, že počet návštěvníků by mohl být ještě nižší – zhruba mezi pěti a šesti stovkami.

Poučení z domova

„My situaci mapujeme," řekl Hulan. Poznamenal, že už předem je naplánováno několik preventivních akcí. Ne ovšem v takovém rozsahu jako v minulých letech, kdy policisté, doprovázení i dánskými kolegy, vyráželi na kontroly prakticky denně. „Letos to bude v menší míře než dřív – a pokud bude potřeba, činnost zintenzivníme," konstatoval Hulan.

Připomněl, že policie bude v úzkém kontaktu jak s radnicí Prahy 1, tak se zastupitelskými úřady severských zemí, přičemž všichni partneři si nejen předávají informace navzájem, ale také jsou připraveni reagovat, pokud by nastalo cokoli mimořádného.

Ambasády se navíc podle Severýnových slov tématu věnovaly už s předstihem. „Stejně jako vloni jsme se snažili přes švédská média preventivně informovat rodiče a návštěvníky, k jakým problémům v předchozích letech docházelo, a nabádali je, aby k plánování volného času přistupovali zodpovědně," poznamenal.

Ubytování pro pár stovek lidíMoc dánských studentů se asi letos neobjeví, převahu budou mít mladí Švédové, předpokládá na základě dostupných údajů prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek. Ani těch ale nemá být mnoho. „My máme informaci o ubytování pro maximálně pět až šest stovek lidí – a to i podle počtu autobusů. Přímo oni sami si zarezervovali několik hotelů v centru Prahy. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale asi to proti minulým letům bude klidnější."



Policie čeká zhruba tisícovkuPočet návštěvníků lze jen odhadovat, protože letos není konkrétní organizátor a studenti přijedou individuální formou, připomíná policista Tomáš Hulan. „Určitě se neobjeví tisíce lidí, kteří budou v metropoli 14 dní řádit. Letos by mělo Prahu navštívit plus minus tisíc lidí ve dvou turnusech – v každém z období tedy kolem pěti stovek. Podstatné je i to, že jeden z podniků, které vyhledávali, je pro jejich účel nefunkční: je uzavřen kvůli rekonstrukci."



