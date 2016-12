Za vraždy tří pražských taxikářů soud uložil doživotní trest

Praha /FOTOGALERIE/- Trest odnětí svobody na doživotí. Nejpřísnější možný verdikt, přesně podle návrhu státního zástupce Vladimíra Pazourka, vyslechl v úterý u Městského soudu v Praze 35letý David Virgulák. Již dvacetkrát souzeného narkomana, kterého dosud policisté i soudci znali jako nenapravitelného zloděje, senát Veroniky Čeplové uznal vinným z vražd tří pražských taxikářů.

Jakkoli obžalovaný trvá na tom, že nevraždil, taxíkem nejezdil a zastřelené muže nikdy neviděl, Čeplová jasno: byl to právě on, kdo se na sklonku ledna 2014 a v noci z 10. na 11. dubna téhož roku nechal odvézt na odlehlá místa – poprvé to bylo do oblasti Luk pod Medníkem u Jílového na Praze-západ, podruhé na silničku mezi poli v Uhříněvsi na okraji metropole – kde taxikáře zastřelil. Proč? Z loupežných pohnutek. Aby získal peníze na drogy. Následně se autem oběti vrátil do centra Prahy, kde vůz odstavil; poprvé dokonce tělo zastřeleného šoféra přivezl na sedadle spolujezdce.

Rozsudek není pravomocný, kauzou se ještě bude zabývat odvolací senát Vrchního soudu v Praze.

Třebaže se v průběhu procesu zdálo, že hlavním důkazem proti Virgulákovi se stane peněženka s doklady jednoho z mužů zastřelených v dubnu během jediné noci, která se u obžalovaného našla po zločinu (Virgulák o ní tvrdil, že ji našel na chodníku na Vinohradech už o několik dnů dříve), soudkyně Čeplová to v odůvodnění rozsudku označila jen za podezřelou okolnost. Mnohé napovídající indií je také fakt, že nepracující muž měl u sebe hodně peněz, které nemohl získat jinak než trestným činem.

Stěžejním důkazem ovšem jsou podle předsedkyně senátu pachové stopy z aut všech tří zavražděných. Zpochybňovali je sice obžalovaný i jeho obhájce Michal Stupka, avšak podle slov Čeplové jsou tyto důkazy v pořádku: policisté při odběru vzorků nepochybili a k neoprávněné manipulaci s nimi nedošlo. Stěžejní pro uznání viny byly pro trestní senát také odposlechy z vězení a výpovědi spoluvězňů, kterým o vraždách taxikářů vyprávěl Virgulákův mladší bratr. Sám tvrdil, že se jen vychloubal, aby na cele získal respekt, podle soudu však znal příliš mnoho podrobností. Navíc se podle Čeplové „podřekl" i Virgulák. Vražedná zbraň se sice nenašla – on se však na policii zmínil o pistoli, který by odpovídala znaleckému posudku.

„Já nikoho nezabil," řekl Virgulák novinářům, když ho eskorta odváděla zpátky do vazby, kde bude čekat na jednání odvolacího soudu. Advokát Stupka (který mimo jiné trvá na tom, že vzhledem k tomu, kdy byl jeho klient po dubnových vraždách kontrolován v centru Prahy policií, neměl ani dostatek času na to, aby mohl být pachatelem) prvoinstační soud nepřesvědčil – věří ale, že u vyšších instancí uspěje. Třeba i s argumentem, že neobstojí loupežný motiv vražd, jestliže pachatel nesebral všechny peníze ani elektroniku.

Přehled doživotních trestů udělených v posledních pěti letech



7. června 2011 - Pražský městský soud uložil doživotí recidivistovi Luboši Mikovi. V roce 2009 v Kunraticích zastřelil sedmdesátiletého taxikáře a o pár dní později se pokusil zabít dvě ženy. Trest mu v roce 2012 potvrdil Vrchní soud v Praze i Nejvyšší soud.

10. srpna 2011 - Krajský soud v Plzni udělil doživotní trest Aleši Kalejovi za vraždu majitele bazaru v Domažlicích v listopadu 2010. Kalej, který byl pod vlivem drog, srazil muže na zem a opakovaně mu dupal na hlavu. V říjnu 2011 zmírnil pražský vrchní soud Kalejovi trest na 30 let ve vězení, což posléze potvrdil Nejvyšší soud.

16. února 2012 - Krajský soud v Plzni udělil doživotní trest Miroslavu Szetteyovi za to, že v červenci 2011 ubodal bajonetem sedmapadesátiletou ženu z Mariánských Lázních, u které bydlel. Szettey zvažoval odvolání, nakonec tak ale neučinil. Za vraždu spolubydlícího si už dříve ve vězení odseděl 11 let.

20. června 2012 - Hradecký krajský soud uložil doživotí recidivistovi Jiřímu Mlíkovi za vraždu seniorky v Moravanech na Pardubicku a další trestné činy. Muž vraždil v únoru 2012 na vycházce z psychiatrické léčebny. Koncem srpna 2012 Vrchní soud trest potvrdil.

11. května 2012 - Krajský soud v Hradci Králové uložil doživotí Romaně Z., která v září 2011 zavraždila v Širokém Dole na Svitavsku své čtyři děti. Trest potvrdil v září 2012 pražský vrchní soud a později Nejvyšší soud. Později stížnost Romany Z. odmítl Ústavní soud.

18. září 2012 - Vrchní soud v Praze změnil Michaelu Galezovi původně třicetiletý trest za trojnásobnou vraždu na doživotí. Galez v srpnu 2011 zavraždil v Mukařově u Prahy tři lidi, kteří pocházeli z rodiny nového partnera jeho bývalé přítelkyně. Doživotní verdikt potvrdil v březnu 2013 Nejvyšší soud a později Ústavní soud odmítl jeho stížnost proti rozhodnutím, která nepřipustila revizi procesu.

19. září 2012 - Krajský soud v Praze uložil doživotí recidivistovi Pavlu Poupovi za vraždu bezdomovce na přelomu srpna a září 2010 v Nymburku. Poupa se k činu přiznal v dopise, který poslal kriminalistům z vězení, kde si za pokus o jinou vraždu odpykával trest 18 let.

1. listopadu 2012 - Královéhradecký krajský soud poslal na doživotí do vězení Michala Semanského, který v období od září 2009 do ledna 2012 zavraždil na Rychnovsku a Šumpersku tři seniory. Doživotní trest mu v lednu 2013 potvrdil Vrchní soud v Praze.

30. listopadu 2012 - Krajský soud v Hradci Králové poslal do věznice na doživotí Tomáše Víta, kterého shledal vinným z brutální vraždy dvou trutnovských seniorů v únoru 2012. Vít se odvolal k Vrchnímu soudu v Praze, ještě před projednáním však odvolání stáhl.

12. září 2013 - Městský soud v Praze udělil doživotní trest pětadvacetiletému Zbyňku Prokopovi za brutální vraždu mladého páru v pražské Krči. Vrchní soud v Praze trest zmírnil na 30 let vězení. Prokop musí navíc zaplatit pozůstalým přes dva miliony korun.

10. března 2014 - Na doživotí za loupežnou vraždu manželského páru z Bohumína na Karvinsku odsoudil Krajský soud v Ostravě dvaačtyřicetiletého Lumíra Morice. Další dva spolupachatelé dostali výjimečné tresty 30 a 27 let vězení. Sedmašedesátiletého muže i jeho o osm let mladší ženu odsouzení v únoru 2013 zastřelili v garáži ve Slezské Ostravě. Verdikt v červnu potvrdil olomoucký vrchní soud a letos Moricovu stížnost odmítl Ústavní soud.

21. května 2014 - Krajský soud ve Zlíně uložil údajným míchačům směsi kontaminované metanolem Tomáši Křepelovi a Rudolfu Fianovi za obecné ohrožení doživotní vězení. Mnohaleté tresty dostalo i dalších osm obžalovaných. Na následky požití jedovatého alkoholu zemřelo pět desítek lidí. Trest potvrdil loni i Vrchní soud v Olomouci.

27. srpna 2014 - Krajský soud v Hradci Králové potrestal padesátiletého recidivistu Pavla Pekára za brutální vraždu šestatřicetileté ženy z Pardubicka doživotním trestem vězení. Pekár matku čtyř dětí zavraždil v březnu 2013. Vrchní soud loni trest změnil na 30 let odnětí svobody, což potvrdil i Nejvyšší soud.

4. prosince 2014 - Vrchní soud potvrdil v kauze Švábova gangu únosců dvě doživotí. Michaela Švába a Libora Skopalíka poslal na doživotí do vězení Městský soud v Praze 18. července. Švábův gang podle rozsudku unášel movité Čechy do zahraničí, dva únosy skončily vraždou. Údajného přímého vykonavatele vražd Petra Klementa potrestal soud 30 lety a spolupracujícího obviněného Daniela Dimitrova 20 lety vězení. Zbylým třem členům skupiny soud uložil od devíti do deseti let odnětí svobody, ty Vrchní soud zmírnil. Oba odsouzení podali stížnost, Švábovu stížnost letos v lednu Ústavní soud odmítl. Dovolání pěti aktérů případu odmítl loni v létě také Nejvyšší soud.

20. července 2016 - Krajský soud v Brně udělil Američanovi Kevinu Dahlgrenovi doživotí za čtyři vraždy z roku 2013, které se staly v Brně-Ivanovicích. Dahlgrenův obhájce se na místě odvolal, rozsudek o doživotním trestu tak není pravomocný. Případ bude řešit olomoucký vrchní soud.

20. prosince 2016 - Pražský městský soud odsoudil za vraždy tří pražských taxikářů na doživotí Davida Virguláka, který podle soudu vraždil, aby měl peníze na drogy. Muž vinu odmítá. Rozsudek není pravomocný, lze se proti němu odvolat.