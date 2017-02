Z Prahy odletěla do Tokia poslední část Slovanské epopeje

Praha/FOTOGALERIE/ - Z Prahy v pátek odletěla do Tokia poslední třetí část Slovanské epopeje Alfonse Muchy. Zbylé obrazy jsou už v Tokiu. Médiím to řekl pražský radní Jan Wolf (KDU-ČSL/Trojkoalice). Plátna letí za přísných bezpečnostních podmínek do Asie přes Frankfurt nad Mohanem. Obrazy vlastní Praha, které je Mucha daroval. Jeho podmínkou bylo to, aby Praha vystavila na své náklady vhodnou budovu pro jejich vystavení. Zatím neexistuje.

„V průběhu dneška odletěla i poslední část epopeje. První dvě jsou v pořádku již v tokijské galerii," řekl Wolf. První dvě skupiny pláten odletěly v tomto týdnu. Čtěte také: Slovanská epopej odletí do Japonska v nejbližších dnech



Čas odletu byl tajný Město poslalo epopej letadlem za velmi přísných bezpečnostních podmínek a s odborným doprovodem. Přesný čas odletu organizátoři nechtěli sdělit, vylučují to podle nich podmínky pojistné smlouvy. Vysokou pojistku hradí tradičně vypůjčitel uměleckých děl. Dílo, k němuž Mucha upínal své životní úsilí, bude v Tokiu vystaveno od 8. března po tři měsíce. Není to první cesta obrazů do zahraničí, poprvé byla část z nich s velkým ohlasem vystavena v letech 1920 a 1921 v Chicagu a New Yorku. Do Číny obrazy nepoletí Proti zápůjčce se postavili někteří odborníci, kteří varovali před tím, že by plátna mohla být poničena. Původně měla letět epopej i do Číny, tam ale nakonec vystavena nebude. Mucha na epopeji pracoval dlouhých 17 let od roku 1911. Roku 1919 zveřejnil pět děl v pražském Klementinu, táž pětice byla pak prezentována v USA. Dokončený cyklus byl poprvé jako celek představen na podzim 1928 ve Veletržním paláci v Praze. Čtěte také: Praha 1 postaví u Štefánikova mostu pavilon pro epopej





