Hostinec U Brabců se možná vyhne demolici, Praha 9 ho chce odkoupit

Diskutovaný Hostinec U Brabců by se nemusel bourat, jak se dosud plánovalo. O koupi historické budovy, v níž oblíbený podnik sídlil, usiluje Praha 9. Chtěla by ji zrekonstruovat do dřívější podoby a otevřít v ní minipivovar. Ve hře jsou i další možnosti přestavby. Dům měl jít původně k zemi začátkem ledna.

Názor starosty Prahy 9 „Rozhodně nechceme, aby se dům boural, genius loci je zde mimořádný a máme určité záměry, které by mohly vyjít. Musíme se dohodnout s majitelem, jde o to, abychom stanovili rozumnou cenu. Do budovy je lepší investovat a zachovat historickou hodnotu, než vybudovat repliku. Návrhů je více, některé jsme zavrhli rovnou, jeden je rozumný, šlo by vlastně o totéž s podzemními garážemi, ale už by se z toho stala moderní budova, už by to nebylo ono." Jan Jarolím

V roce 2015 dům koupila firma Prosek 2, v níž figuruje i David Stejskal, zakladatel reprodukční kliniky Gennet, kterou v roce 2014 prodal Andrei Babišovi. Hostinec společnost pořídila už s demoličním povolením. Objekt chtěla zbourat a postavit místo něj budovu, na kterou by navazovala křídla s bytovými jednotkami. Plánovaný nový dům měl podle projektu mít i nadále funkci komunitního centra, kterou plnil ještě donedávna. V plánu byla také nová restaurace. Ta stávající dostala výpověď už loni, před Vánoci zavřela.

Velký zvrat může ale přinést únorové zastupitelstvo. Městská část Praha 9 si nechala vypracovat expertízu, která určí odhad ceny nemovitosti. Současný majitel totiž požaduje až 38 milionů korun. „Snažíme se, avšak zatím nemáme znalecký posudek. Rádi bychom dali dohromady podklady, aby bylo možné objekt odkoupit, vlastník nyní chce 37 až 38 milionů. Zřejmě dojde k dohodě, ale ještě to není stoprocentně jisté. Dům tedy chceme vykoupit, opravit do prvorepublikové podoby a udělat zde místní pivovar," říká zastupitel Tomáš Portlík.

Podle Tomáše Portlíka by se zastupitelům líbilo místo šetrně zrekonstruovat a zachovat. Nadále by plnilo komunitní úlohu a vrátilo se do podoby své největší slávy, kterou mělo ve třicátých letech. To všechno je zatím ale jen hudba budoucnosti. Během krátké doby bude vypracovaná expertíza, po té následují další jednání a zasedání zastupitelstva, aby mohl padnout verdikt. „Hostinec U Brabců patří k nejstarším domům, které na Proseku máme. Před nedávnem se stavěla rezidence U Svatého Václava, s tím se veřejnost plně nesžila, takže Brabcové nyní vyvolali další velké emoce. V současné době díky tomu lidé snadno vrátí k určité nevoli, obava starousedlíků je tedy vcelku logická. Lidé reálně vnímají hospodu jako svojí součást," dodává Portlík.

Demoliční výměr je platný od roku 2012. Starý Prosek má svou historii hluboko ve středověku. Náměstí si až dodnes zachovalo vesnický ráz, v roce 2009 prošlo rozsáhlou rekonstrukcí, která vyšla na přibližně 40 milionů korun.

Celou kauzu rozdmýchala iniciativa ProProsek. Ta se zajímá o veškeré zdejší dění. Díky ProProseku byla před několika měsíci sepsaná petice za zachování hostince, kterou podepsalo více, než dva tisíce lidí.





Názor Majitele "Jednáme o odkupu s městkou částí. Iniciativě ProProsek nejde o nic, jenom ztěžují situaci. Nejde jim o to, co bude na místě stát. Snažil jsme se s nimi domluvit, ale nešlo to. Hospodu jsme uzavřeli, protože byla v nevyhovujících hygienických podmínkách. Objekt má špatnou statiku, je neizolovaný, starý několik set let. V tuto máme také možnost dům nabídnout centru Klinika. Kdyby prodej nevyšel, tak by mohl taky spadnou, celá věc musí být rentabilní. Pokud projekt nedává finanční smysl, tak je k ničemu. Samozřejmě je pořád možnost odkupu městskou částí. Takže buď budou lidé chodit do funkční hospody a hezkého prostředí a nebo zde nebude stát nic." Majitel „Hostince U Brabců" Jan Stejskal