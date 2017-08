Z holešovické tržnice zmizí vyhlášený nevěstinec i stánky

Praha - Práce odstartují příští rok opravou jateční burzy a hala číslo 18, ve které dnes sídlí neslavně známý erotický klub Showpark, dostane nového nájemce.

Holešovická tržnice. Foto: DENÍK/ Ivan Babej

Magistrát hlavního města má s prostory tržnice v pražských Holešovicích velké plány. V budoucnu by místo mělo sloužit rodinám k volnočasovým aktivitám. Vedení města finišuje s pracemi na celkové koncepci a na podzim ji předloží Radě hl. m. Prahy. A co vše v koncepci bude?

V městském objektu nemá erotický klub co dělat

„Určitě se musí začít opravovat jateční burza, která je v havarijním stavu, a je potřeba začít s vymístěním stánků, které do tohoto památkově chráněného areálu nepatří a nikdy tam neměly vzniknout,“ uvedla náměstkyně primátorky Petra Kolínská.

„Moje osobní preference je změnit nájemce haly 18, protože si myslím, že v městském objektu nemá erotický klub co dělat,“ tvrdí s tím, že i z toho důvodu majiteli město neprodloužilo smlouvu. Což znamená, že podnik nyní funguje bez řádné nájemní smlouvy. Nejpozději do konce roku se tak dveře Showparku nadobro uzavřou.

Soud trvající šest let a výsměch z opozičních řad

Areál tržnice o velikosti deseti hektarů měla mít až do roku 2045 v pronájmu společnost Delta Center. Před šesti lety ale firma dostala od magistrátu výpověď kvůli zanedbání péče. Od té doby se hlavní město s Deltou pře kvůli platnosti výpovědi.

„Soud se vleče. Skoro bych řekla, že se téměř nekoná. Už nechceme a ani nebudeme čekat na jeho výsledek. Žádný spor nemůže Praze zabránit, aby se starala o svůj majetek,“ uvedla Kolínská. S tím ale vůbec nesouhlasí Václav Novotný (TOP 09). „Jestliže není dosouzeno, s vysokou mírou pravděpodobnosti s tím prostorem Praha nemůže nic dělat,“ tvrdí. Podle něj jsou všechny plány, jež náměstkyně představila, jen hezká přání Rady hl. m., která ale není schopná cokoli zrealizovat. „To, co říká paní Kolínská, se nestane, protože rada není jakýmkoliv způsobem schopna činu,“ uvedl Novotný

Vedení sedmičky: „Zmizení stánků požadujeme už roky“

Starosta Prahy 7 Jan Čižinský posun věcí týkající se Holešovické tržnice vítá. K odstranění stánků podle něj mělo dojít už dávno. „Stánky zamezují tomu, aby si kdokoli pronajal prostor v halách, protože se dovnitř kvůli stánkům nedá dostat,“ konstatoval Čižinský s tím, že nastěhovat stánky dovnitř je správný postup. Stejný názor má i na zmíněný nevěstinec.

„To, že tam i nadále erotický klub existuje, je velká ostuda, je potřeba ho dostat pryč,“ uvedl. Vedení Prahy 7 by Holešovickou tržnici rádo proměnilo v něco, co bude mít podle Čižinského šmrnc. „Rádi bychom tam našli prostor pro umělce. Například máme projekt na cirkusovou školu,“ doplnil.

Kdy bude tržnice novým a krásným místem

Ale to, jaký bude v tržnici poměr aktivit, které městu budou vydělávat peníze a které budou muset dotovat, je podle Kolínské to nejtěžší, co je čeká. „Návrh z roku 2014, že máme tržnici rozdělit na čtyři souměrné obdélníky a do jednoho dát gastro, do druhého obchod, do třetího kulturu. Já si však myslím, že by to mělo být promíchanější,“ řekla náměstkyně.

Jak a kdy bude Holešovická tržnice novým a krásným místem, za které se Pražané nemusejí stydět? „Nebude to tak, že tržnici zavřeme, zabalíme do igelitu a za několik let ji otevřeme celou novou. Budeme ji oživovat postupně a zaměřovat se na jednu halu po druhé,“ vysvětlila Kolínská, podle které je v plánu, aby se už příští rok zlikvidovaly nánosy stánků, vybral nový nájemce haly číslo 18 a spustily se opravy jateční burzy.