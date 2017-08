Výzvy strážníkům k větší aktivitě? Podle šéfa jsou zcela na místě

Praha - Občany nikdo nechce buzerovat ani pokutovat, ujišťuje ředitel pražských strážníků. Přehlížet protiprávní jednání však nepřipadá v úvahu. Obsah je v pořádku, jen některá vyjádření bylo možno zvolit vhodněji. To ředitel Městské policie Praha Eduard Šuster řekl Deníku k písemnosti šéfa strážníků z Prahy 1 Miroslava Stejskala, který v uplynulých týdnech vyvolával bouřlivé debaty na sociálních sítích.

Stejskal podřízené vyzval ke zlepšení práce. Vytýkal jim, že protiprávní jednání přehlížejí. Podle něj to dokazuje masivní pokles počtu řešených přestupků ve srovnání s loňským rokem – bez toho, že by v ulicích bylo možno pozorovat nějak výrazné zlepšení. Je to tak, potvrzuje Šuster. Stejného mínění je ostatně i starosta městské části Oldřich Lomecký (TOP 09). Ani stížnosti, které radnice dostává, pronikavou změnu k lepšímu neukazují.

Kritické ohlasy

Ohlas, který interní dokument městské policie vyvolal poté, co se objevil na sociálních sítích, byl nebývalý. Převažovaly kritické názory, jimi se jako červená nit prolínalo několik slov: odmítání pokynů k „buzeraci“, šikanování a cílenému pokutování.

Podobné hodnocení se objevilo dokonce i ve vyjádření primátorky Adriany Krnáčové (ANO). Naopak její stranický kolega Libor Hadrava, radní s kompetencí v oblasti bezpečnosti, Deníku sdělil, že strážníci si nemohou dovolit protiprávní jednání přehlížet. „Jejich povinnosti jim velí, aby vždy postupovali podle zákona. Jestliže nekonají, sami se vystavují postihu,“ upozornil.

Hon za pokutami? Ne!

Svému týmu Stejskal mimo jiné vytkl, že ve veřejném pořádku poklesl počet řešených přestupků proti stejnému období loňského roku o polovinu – o více než pět tisíc přestupků. Hotovou bouři pak vyvolala pasáž, která pro laika vyznívá jednoznačně: „Klesli jsme ve všech oblastech činnosti, tedy i v počtu řešených dopravních přestupků a s tím spojenému ukládání sankcí.“



Je omyl vysvětlovat to jako výzvu navýšení výběru pokut, vysvětlil Deníku ředitel městské policie. Slovo sankce ve služebním slovníku neznamená jen pokutu. „Chápeme to jako řešení přestupku,“ uvedl Šuster. Rozhodně prý nejde o pokyn ke zvýšenému vybírání pokut. Ty ostatně směřují do rozpočtu Prahy – nikoli městské policie. „Ani odměny strážníkům nejsou a za mého působení u městské policie nikdy nebyly udělovány v souvislosti počtem nebo výší pokut,“ řekl Deníku.

Čtvrt milionu domluv

S tím, že šéf na Praze 1 trvá na tom, aby muži a ženy v uniformách prohřešky nepřehlíželi, ale řešili, lze podle ředitele pražských strážníků jen souhlasit. Pokyn k rozdávání pokut to však rozhodně neznamená. Bez těch se ostatně obešla řada událostí i v minulosti. Méně závažné skutky dříve řešili strážníci domluvou – a od července jde o napomenutí (což je podobné, avšak nikoli už v ústní, ale v písemné formě). Z milionu loni odhalených přestupků jich domluvou bylo vyřešeno čtvrt milionu, pokut padlo téměř 200 tisíc – a zbytek byl oznámen do správního řízení (a to jak přestupky v dopravě, tak i v oblasti veřejního pořádku).



Lze přitom zaslechnout zvěsti, že každý strážník má pokyn neřešit pouhým domlouváním více než pět přestupků za měsíc. Když limit vyčerpá, prý musí přitvrdit. „Takové nařízení neexistuje,“ ujistil Deník Šuster. I on se však doslechl, že v minulosti skutečně podobná pravidla platit měla. „Byla ale zrušena ještě před mým příchodem v roce 2012,“ vysvětlil ředitel pražských strážníků, že jde o historii starší více než pět let.

Jeden z nejlepších šéfů

Rozhodně Šuster nemá pocit, že by se pod šéfem městské policie v Praze 1 měla třást židle. Stejskal podle jeho slov patří k nejlepším obvodním ředitelům pražské městské policie. Byť se jeho jméno v minulých měsících objevovalo v médiích i v nelichotivých souvislostech.

Jednak kvůli tomu, že se na jeho svatbě objevila hlídka městské policie na koních (na nichž jeho manželka jako jezdkyně běžně slouží), jednak v souvislosti s ředitelovým zákrokem proti řidiči auta neoprávněně stojícího na parkovacím místě pro invalidy. V tisku se stále vedou debaty, zda při tom došlo, nebo nedošlo k rozbití šoférova telefonu – a zda tento přístroj měl posloužit jako zbraň, nebo být použit k natáčení dění na místě zákroku. Touto událostí se zabývají i policisté.