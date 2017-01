Výzdoba stanic metra D může vyjít na půl miliardy

Praha - Krása něco stojí, říká se. V případě metra D má umělecké zkrášlení stanic vyjít podle prvních odhadů na půl miliardy korun. Praha by proto nakonec mohla ze schváleného cíle vycouvat.

Vizualizace linky metra D.Foto: Metroprojekt

Mozaiky a skleněné obklady zdobí nástupiště a vestibuly pražského metra. Zda tomu tak bude i u plánovaných stanic metra D, však není jisté. Přestože vedení metropole loni na podzim schválilo, aby byly stanice umělecky vyzdobeny, nakonec k tomu nemusí dojít.

Výtvarné doplnění stanic by mohlo projekt prodražit

Podle prvních odhadů, které vypracoval Institut plánování a rozvoje hlavního města (IPR), by výtvarné doplnění stanic mohlo projekt prodražit o půl miliardy korun.

„Jsou v tom započítány náklady na proces výtvarné soutěže na podobu stanic, projektovou dokumentaci, samostatnou realizaci interiérů a vstupních prostor," popsal mluvčí IPR Marek Vácha.

S částkou nesouhlasí magistrátní opozice

„Jde o velmi vysokou sumu, za kterou by se dalo postavit několik škol," řekl Pražskému deníku náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Pokud by se takové navýšení projektu ukázalo jako reálné i po zhodnocení pražského dopravního podniku a projektantů z firmy Metroprojekt, byl by Dolínek pro, aby se celé umělecké zkrášlení ještě jednou probralo.

Nakonec by se mohlo stát, že by z „hezčího" metra město ustoupilo. S takovou částkou totiž nesouhlasí ani magistrátní opozice. Podle zastupitele Václava Novotného (TOP 09) by bylo vhodnější dát půl miliardy korun na prodloužení tramvajově tratě z Modřan až do Písnice.

Nárůst by měl být nižší

V současnosti je tramvaj naplánována „pouze" do Libuše. Ačkoli by podle opozičního zastupitele bylo cestování tramvají méně pohodlné než metrem, vznik kolejí je jistější než vybudování metra trasy D.

S tím však nesouhlasí náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petra Kolínská (Trojkoalice/Zelení). Podle ní došlo k nedorozumění. Odhad IPR se překrývá s náklady, kterou jsou v rozpočtu výstavby metra D už odpradávna. Celkový nárůst by tak měl být nižší.

Umění v nových stanicích podpořily tisíce lidí

„I kdyby to nakonec bylo půl miliardy korun, tak je to jen zlomek ceny u projektu za 50 miliard. Prvotní odhad nákladů není důvod, proč to celé odpískat," uvedla pro Pražský deník náměstkyně primátorky Kolínská, která loni v říjnu vedení magistrátu společně s Dolínkem předložila ke schválení návrh uspořádat výtvarnou soutěž na podobu osmi stanic metra.

Došlo k tomu na popud petice za hezčí metro D, která nashromáždila podle svých organizátorů 2718 podpisů. Petenti žádali, aby byla vyhlášená architektonická soutěž na všechny budoucí stanice metra D. K tomu nakonec dojde jen u stanic, které vzniknou v druhé etapě výstavby. Jde o Náměstí Bratří Synků a Náměstí Míru.

Město má problém s výkupem pozemků

Umění ve stanicích pražského metra není žádnou novinkou. V mnoha stanicích lze dodnes spatřit keramické či skleněné obklady a různé mozaiky. Do 90. let byla zákonná povinnost, aby část z veřejné investice šla do umění.

Celkem vyjde první úsek metra, z Pankráce do Depa Písnice, na 51,4 miliardy korun. Dosud stála příprava nové podzemní linky přes 740 milionů korun. Zhruba dvě třetiny fakturovala dopravnímu podniku společnost Metroprojekt, jen 20 milionů šlo na výkup pozemků. S jejich získáním má město dlouhodobě problém. V současnosti mu zbývá vykoupit 700 pozemků. Kdy se tak začne nová linka metra stavět, není zatím jasné.

Drahá péče o StřížkovUmění v podzemní lince, které prosazuje petice za metro D jinak a lépe, by nemělo podle autorů dokumentu i politiků vypadat jako stanice metra Střížkov, která vznikla v roce 2008. Stavba je kritizována pro své megalomanské pojetí. Podle pražského dopravního podniku vyjde jedno čištění konstrukce a okolí na stovky tisíc až milion korun.

Čtěte také: Budoucnost pražské hromadné dopravy: internet v metru a nové tramvajové tratě