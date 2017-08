KRÁTCE: Výstava Pavla Kantorka v parku

Praha - Už od poloviny srpna budou moci lidé zhlédnout v Malešickém parku již třetí návaznou výstavu děl vědce a kreslíře Pavla Kantorka, který zemřel minulý týden ve věku pětasedmdesáti let.

Letní výstava humoristy Pavla Kantorka.Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Celkem se tak návštěvníkům během dvou měsíců představí čtyřicet velkoformátových tisků se zaměřením na starší tvorbu, obohacených o sedm autentických stránek časopisu Dikobraz, které byly získané z archivu Dikobraz 1968. Výstava nad Vodním světem potrvá až do 15. října. Předešlé dvě výstavy tohoto umělce se věnovaly vtipům ze zvířecí říše nebo Kantorkově kreslířské dráze.

Čtyřka získá novou knihovnu

Dům č. 94 v Nuselské ulici, který v minulosti hostil bankovní služby a dlouhodobě chátral, se během následujících dvou let promění v novou pobočku Městské knihovny v Praze. Plánovaná knihovna ponese jméno Jezerka a nabídne nejen klasickou službu půjčování knih, ale čtenáři budou mít k dispozici také prostor pro setkávání se s lidmi a trávení volného času. „Knihovna nabídne malý multifunkční sál pro pořádání akcí i skupinovou práci, klidné kouty pro začtení se do knihy, prostor pro hraní her a kreativní vyžití mládeže i pokojíček pro nejmenší čtenáře, včetně potřebného vybavení pro jejich rodiče,“ uvedl ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák.

Nový inkubátor pomůže osiřelým ptáčatůmZáchranná stanice pro volně žijící živočichy, kterou provozují Lesy hlavního města, si pořídila nový inkubátor. Ten je určen především na odchov osiřelých ptáčat. Holá mláďata totiž nedokážou udržet dostatečné tělesné teplo, potřebují i specifickou teplotu vzduchu. Stanice má přístroj od začátku letošního léta.