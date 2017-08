Výročí sto let od založení republiky připomenou výstavy na Hradě

Praha – Nakrátko pojedou tramvaje jinak – opravdu ale pouze nakrátko a v době, kdy většina lidí spí. S tím musí počítat cestující, kteří plánují, že v noci na pátek budou cestovat v úseku Vozovna Střešovice–Malovanka.

U příležitosti 100 let od založení Československa budou na Pražském hradě příští rok uspořádány tři výstavy. Ukázány na nich budou třeba Zlatá bula sicilská, pohřební insignie krále Přemysla Otakara II. a zemské desky. Memorandum k uspořádání výstav dnes na Pražském hradě podepsali zástupci pořádajících institucí, sdělil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Návštěvníci si budou moci prohlédnout originály zemských desek

„Výstavní projekt Založeno 1918 se skládá ze tří samostatných výstav, které se uskuteční v roce 2018 na Pražském hradě," uvedl Ovčáček. V Císařské konírně se bude od ledna do června konat výstava Labyrintem dějin českých zemí. Na ní budou představeny formou originálních archivních dokumentů a dalších předmětů zlomové okamžiky ve vývoji českého státu od 10. století do současnosti.

Návštěvníci si tak budou moct prohlédnout pohřební insignie krále Přemysla Otakara II., originály zemských desek, ale také originál Zlaté buly sicilské nebo takzvaný Rudolfův majestát. Vystavena bude i Washingtonská deklarace, kterou československý odboj v roce 1918 vyhlásil nezávislost Československa.

Osu výstavy budou tvořit příběhy vystavených předmětů

Další výstava Doteky státnosti bude umístěna do Jízdárny Pražského hradu a naplánována je na březen až říjen. „Tato výstava, věnovaná především historii státních symbolů, by měla být v kontextu dalších výstav připravovaných k výročí založení našeho státu zcela výjimečná, a to nejen soustředěním zcela unikátních exponátů na jedno místo, ale i svým architektonickým pojetím," uvedl Ovčáček.

Osu výstavy budou tvořit příběhy vystavených předmětů. Její součástí budou třeba nejvyšší státní vyznamenání nebo unikátní archiválie, které se budou pravidelně obměňovat. K vidění bude třeba prezidentský automobil Škoda VOS, text rozhlasového projevu prezidenta Edvarda Beneše po jeho abdikaci v roce 1938 s jeho poznámkami či dopisy Milady Horákové z žaláře.

K dispozici bude i rodinné vstupné

V Tereziánském křídle bude od července do října uspořádána výstava Stráž na Hradě pražském, která připomene fotografiemi a dalšími exponáty historii Hradní stráže.

Deklaraci k uspořádání výstav dnes podepsali zástupci Kanceláře prezidenta republiky, Správy Pražského hradu, Vojenského historického ústavu, ministerstva vnitra a České pošty.

Ovčáček uvedl, že vstupné bude 150 korun pro dospělé a 70 korun pro důchodce, mládež a studenty do 26 let, pokud si zakoupí společnou vstupenku na všechny tři výstavy.

K dispozici budou také jednotlivé vstupenky a rodinné vstupné. Žáci ve skupině v doprovodu učitele zaplatí jen pět korun. Pro návštěvníky výstav by měly být připraveny samostatné vstupy do areálu Pražského hradu, aby nemuseli čekat s ostatními turisty, dodal Ovčáček.

Vláda v květnu schválila rozpočet a program připomínky významných výročí, která připadají na příští rok. Zahrnuje 100. výročí založení samostatného československého státu, připomínku 50. výročí pražského jara a okupace země armádami Varšavské smlouvy a také roku 1993, od kterého je Česko samostatným státem. Na různorodý program dá stát přes 400 milionů korun, z toho letos 88 milionů. Počítá se s celkem 172 akcemi, z toho 52 jich předpokládá česko-slovenskou spolupráci.