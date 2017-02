„Vykostěný“ registr se týká i pražských firem

Praha - Ze zákona o registru smluv poslanci vyškrtli kromě státních podniků i firmy většinově vlastněné městy. V Praze některé hodlají smlouvy zveřejňovat i tak. Například Pražská plynárenská výjimku vítá.

Zástupci iniciativy Rekonstrukce státu uspořádali 11. června v centru Prahy happening za to, aby Sněmovna už dál neodkládala další projednávání návrhu na zavedení internetového registru smluv.

Zabitý zákon. Tak mluví řada lidí o novelizaci zákona o registru smluv, kterou ve středu schválili poslanci. Veřejnost by v budoucnu mohla přijít o možnost kontrolovat, za co utrácejí firmy vlastněné státem a samosprávami.

Některé firmy nebudou muset zveřejňovat smlouvy

I když těsné rozhodnutí sněmovny ještě může zvrátit druhá parlamentní komora, pokud by poslanecké změny prošly, ze zákona by vypadly kromě státních podniků i městské firmy. Což se přirozeně týká i Prahy.

„Firmy jako Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP), Pražská energetika, Pražská plynárenská a další nebudou muset zveřejňovat smlouvy. Jsou to přitom právě tyto firmy, které hospodaří s největší částí veřejného majetku," uvedl Jakub Michálek, předseda zastupitelského klubu Pirátů, kteří v Praze větší transparenci dlouhodobě prosazují.

Do seznamu brzy přibude i TSK

Město má majetkovou účast zhruba ve třech desítkách firem a většinou nejde o minoritní podíly. Stoprocentně ovládá například DPP, Pražskou plynárenskou, Operátora ICT, Pražskou vodohospodářskou společnost či Rozvojové projekty Praha.

Do seznamu brzy přibude i Technická správa komunikací, přes kterou proudí ročně stamiliony až miliardy na silnice a chodníky. Město ji chce převést z příspěvkové organizace do formy akciové společnosti. V současnosti většina městských firem smlouvy zveřejňuje. Dosud jim však nad hlavou visel Damoklův meč blížící se povinnosti, který nyní možná zmizí.

Pro firmu Operátor ICT se nic nemění

I DPP, který město dotuje ročně více než deseti miliardami, nyní smlouvy zveřejňuje. K dalšímu postupu v případě, že novela projde i Senátem, se však mluvčí podniku Aneta Řehková vyjádřila vyhýbavě. I když uvedla, že transparence pro ně prioritou. „Cílem DPP je být maximálně transparentní, čili případnou změnu zákona ještě zanalyzujeme," uvedla mluvčí.

To firma Operátor ICT, která zajišťuje například provoz Lítačky, ihned uvedla, že se pro ni nic nemění. „Přestože nebude povinnost smlouvy zveřejňovat, požádal jsem představenstvo, aby v jejich zveřejňování pokračovalo," řekl předseda dozorčí rady firmy Radomír Nepil.

Pražská plynárenská zveřejňovat nechce

Naopak městem stoprocentně vlastněná Pražská plynárenská poslaneckou výjimku nezastřeně přivítala. Smlouvy prý zveřejňovat nebudou, pokud jim to zákon vysloveně nepřikáže. „Naše společnost se pohybuje na velmi konkurenčním energetickém trhu. Situace, kdy by na rozdíl od ostatních konkurentů smlouvy zveřejňovala, by ji značně znevýhodnila," uvedl mluvčí firmy Miroslav Vránek.

Podle primátorky Adriany Krnáčové chce město tlačit na svoje firmy, aby smlouvy zveřejňovaly i bez zákonné povinnosti. Vyplývá to i z tento týden schválené protikorupční strategie. V případě firem však vedení Prahy podle primátorky nemá páky, jak je k větší transparenci přinutit.

Podle Michálka z Pirátské strany je to nesmysl. U firem stoprocentně vlastněných Prahou působí rada hlavního města jako valná hromada a může tak představenstvům zadávat závazné úkoly. „Případně to samozřejmě můžou udělat i neformálně, jak se to běžně dělá. Tedy jim prostě sdělit pokyn s implicitní hrozbou, že když neposlechnou, tak je odvolají," zakončil Michálek.

Registr smluv:Veřejný registr smluv funguje zkušebně od poloviny loňského roku a instituce v něm mají zveřejňovat uzavřené smlouvy. Z této povinnosti schválenou novelizací vypadnou státní podniky a firmy většinově vlastněné krajem či obcí, které mají „průmyslovou a obchodní povahu". Ve výsledku touto formulací výjimka zahrnuje všechny firmy, které provozují běžné podnikání.

Praha může firmy přinutit Praha má samozřejmě jako vlastník firem celou řadu možností, jak je donutit k tomu, aby zveřejňovaly smlouvy v registru smluv, ať už ve státním, nebo nějakém vlastním. Může povinnost dát přímo do stanov, nebo může rada hlavního města jako valná hromada dát formální pokyn, který představenstvo musí respektovat. Primárně ale musí být vůle a ta nyní v koalici není.



Je to na představenstvechUrčitě budu chtít, aby městské firmy smlouvy zveřejňovaly i nadále. Rozhodnutí nicméně vždy bude na představenstvech konkrétních firem, protože město je k tomu nemá jak přinutit. Operátor ICT už třeba rozhodl, že se zveřejňováním smluv bude pokračovat, a já doufám, že se brzy přidají i další společnosti.