Vyjede Golem na Silvestra naposled?

Praha - Speciální obří kamion pražských záchranářů čekají změny. Ještě se „zúčastní" silvestrovského veselí v centru metropole a pak půjde do opravy.

Speciální obří kamion pražských záchranářůFoto: Deník

Legendárního Golema nelze srovnávat s běžnou sanitkou ani s vybavením používaným záchrankami kdekoli ve světě. Nejen svou velikostí, ale i vybavením. Ani během silvestrovských oslav ho nebude možné v centru Prahy přehlédnout. Opět se objeví na tradičním stanovišti Václavském náměstí aby poskytl zázemí záchranářům, kteří budou pomáhat účastníkům reje. Ať už těm, kteří to „jenom" přehnali s alkoholem, nebo někde přišli k úrazu.

POMŮŽE I V PŘÍPADĚ TERORISTICKÉHO ÚTOKU

Po deseti letech služby lidé zřejmě Golema uvidí v současné podobě naposledy. „Záchranářský speciál v příštím roce čeká generální oprava," řekl ředitel pražských záchranářů Petr Kolouch. Netají se tím, že obnovou techniky zdravotníci reagují na vývoj bezpečnostní situace v Evropě.

Pokud by se v metropoli odehrál teroristický útok, je záchranářský kamion vozem, který by vyjížděl mezi prvními. Po 24 hodin denně a sedm dní v týdnu je připraven vyrazit i k takovým malérům, jakými jsou letecká neštěstí nebo třeba i velká havárie autobusu. Dokonce má předem dané trasy, jak se dostat do různých lokalit. Přece jen jde o plnokrevný kamion.

Naštěstí se s ním Pražané i návštěvníci metropole ve vypjatých chvílích zatím nesetkali. Vídají jej na akcích, kde je jeho účast předem plánovaná, a to právě při silvestrovských oslavách, v době maratonských běhů nebo konání megakoncertů.

ZPÁTKY K VÝROBCI

Za pár měsíců se Golem vrátí na Kolínsko, do firmy KOV Velim, kde se před desetiletím zrodil. Básnicky by se dalo říci, že Golem dostane šém, který mu vlije novou energii. „V plánu je i nový tahač," prozradil včera Deníku Matěj Hříbal z centrály pražských záchranářů. Dále se chystá třeba obnova výstražného zařízení. A záchranářský speciál čekají i změny výbavy.

Termín úprav ještě není stanoven, zatím se hovoří o první polovině roku. Kdy bude připraven Golem 2, tak nelze přesně říci a podle Hříbalových slov není vyloučeno, že současnou podobu záchranářského kamio-nu ještě lidé na nějaké akci uvidí.

Snadno rozkládatelný zdravotnický modul je schopen nejen zajistit zázemí pro poskytování pomoci většímu počtu pacientů (se zásobami zdravotnického materiálu, vody i kyslíku i pro delší zásah), ale nechybí ani střešní dispečerské pracoviště s dob-rým výhledem nebo štábní místnost umožňující jak řízení zásahu, tak i krátkodobý odpočinek posádky.