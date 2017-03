Vydejte se o víkendu s dětmi na plavání za korunu nebo do pohádkového lesa

Praha - O víkendu se můžete s dětmi vydat za dobrodružstvím do pohádkového lesa nebo si připomenout současné problémy přírody. V Aquapalace Praha mají děti do 150 centimentrů vstup jen za korunu a to do konce března.

Aquapalace Praha. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

