Vydání Babiše a Faltýnka se protahuje. Rozhodne se večer?

/VIDEO/ Ve slovní přestřelky se proměnil dopolední a ostře sledovaný bod sněmovní schůze. Poslanci debatovali tři a půl hodiny o tom, zda zbavit imunity a vydat k trestnímu stíhání dva ze svých řad – šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a předsedu poslaneckého klubu hnutí Jaroslava Faltýnka.

Babiš a Faltýnek čelí podezření z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Podle policie zneužili 50milionovou dotaci na projekt Farma Čapí hnízdo. Proto se dnes ve sněmovně hlasuje o jejich vydání či nevydání.

Samotnému hlasování ale předcházela výměna názorů, která zabrala už víc jak tři hodiny. Jednání bylo nakonec v 12:48 přerušeno do 14.40 hodin. Jelikož jsou ale na odpolední program pevně zaražené body, je možné, že poslanci hlasování o Babišovi s Faltýnkem protáhnou až do večerních hodin.

Babiš: Vydejte mě!

„Mě neumlčíte, nezastrašíte, nezastavíte, a také se mě nezbavíte. Klidně mě vydejte. Žádám vás o zbavení imunity, aby pravda vyšla najevo,“ řekl Babiš poslancům. S vydáním podle svých slov nemá problém.

„O mém osudu v politice, protože kauza mě má jednoznačně v politice zlikvidovat, rozhodnou občané ve volbách,“ dodal.

Faltýnek: Očistíme se

Pro své vydání bude i Babišova pravá ruka Jaroslav Faltýnek, který zopakoval, že jde o politickou kauzu. Celé měsíce se podle něj hovořilo o tom, jak před volbami budou obviněni.

„Já sám budu hlasovat pro své vydání,” prohlásil na závěr své řeči. „Jsem optimistou a věřím, že žiji v právním státě. Neudělali jsme nic špatného, natož nezákonného. Myslím si, že pravda zvítězí a my očistíme své jméno,” řekl Faltýnek.

Opozice: ANO dělá rozdíly

Slovo si pak vzal člen mandátového a imunitního výboru Martin Plíšek (TOP 09).

„Musím konstatovat, že členové hnutí ANO vystupují k imunitě svých poslanců rozdílným způsobem,“ podotkl. V případech, kdy se vydávali jiní poslanci, podle něj vždy hlasovali pro, a nyní mluví o „účelovce“. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek pak dodal: „Nerozhodujeme o vině a trestu, ale jenom o tom, zda tomu rozhodování dáme volný průchod. O ničem jiném.“

ČSSD: Fňukáte, je to nedůstojné

Zostra se pak do Babiše a Faltýnka pustil volební lídr sociálních demokratů a šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek.

„Největší pozornost věnujete svému vlastnímu fňukání. Tak nám tady brečte, celý den. To vám bylo málo? Vždyť je to nedůstojné. Taky jsem musel do TV, když nám zavřeli Ratha. Nebylo to příjemné. Já jsem se s tím vyrovnal, tak z toho nebuďte tak úplně rozměklí,” zahřímal svou typickou rétorikou Zaorálek, přičemž sklidil potlesk levé části dolní komory.

Richard Brabec, místopředseda hnutí ANO: Babiše chráníme

Bod, který byl naplánován na dnešní 9. hodinu dopoledne a byl jediný, probíráte i po poledni. Nezdá se vám to jako obstrukce?

„Není to naplánováno z pohledu ANO jako obstrukce, to mohu zaručit. Já jsem dopředu ani nevěděl, kolik vystoupí kolegů. Nakonec je jich víc, než jsem předpokládal, ale zjevně ze všech stran.“

Jak se k vydání či nevydání staví členská základna?

„Každý z nás je v kontaktu se svými organizacemi. Dostáváme emaily a bavíme se s těmi lidmi každý den. Z mé zkušenosti převažují hlasy, abychom se nevzdávali a abychom spíše nevydali a chránili pana Babiše. Ti lidé to jednoznačně berou jako křivdu a snahu zastavit Babiše a dostat ho z politiky.“

Jan Birke, místopředseda ČSSD: Jednat můžeme do večera

Proč je to tak zdlouhavé?

„Především je to zdlouhavé díky hnutí ANO. Rozhodujeme, jestli vydat, či nevydat. Nerozhodujeme o vině, či nevině. Někteří kolegové si to spletli s tribunálem a rozhodli se, že budou obhajovat své šéfy. Kvůli tomu o té věci diskutujeme už několik hodin a všechny přihlášky, které jsou do rozpravy, jsou od poslanců za ANO.“

Může k hlasování o vydání či nevydání dojít večer či se přesune na jindy?

„To si nemyslím. Budeme tu sedět tak dlouho, abychom to dnes odhlasovali a zároveň tím, že to není zákon, tak můžeme hlasovat i po 19. hodině.“

K čemu se babišovci sami zavázali ve svém etickém kodexu:

Morální kodex ANO 2013

„Reprezentant, proti němuž je zahájeno trestní stíhání, neprodleně rezignuje na volený mandát, na svou funkci ve hnutí a na členství ve hnutí.“

Morální kodex ANO 2017

„Reprezentant, proti němuž je podána obžaloba pro úmyslný trestný čin nebo nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti a ve spojení s výkonem veřejné funkce, neprodleně rezignuje na volený mandát, na svou funkci ve hnutí a na členství ve hnutí.“

O co jde v kauze Čapí hnízdo:

Čapí hnízdo je nyní luxusní farma ve Středočeském kraji.



Původně šlo o bývalý dvůr Semtín, jehož rekonstrukce začala v roce 2006 a trvala čtyři roky.



Statek původně patřil společnosti ZZN Agro Pelhřimov, spadající pod holding Agrofert miliardáře Andreje Babiše, v jehož představenstvu seděl i Jaroslav Faltýnek.



V roce 2007 ZZN Agro Pelhřimov rozhoduje o vydání tzv. anonymních akcií. Tímto krokem skrývá svou dosud průhlednou vlastnickou strukturu a z firmy, která byla součástí velkého koncernu, se stává malou firmou. Babiš později uvedl, že majiteli byly jeho děti, jeho partnerka a její bratr. Teprve poté si firma změní název na Farma Čapí hnízdo.



Koncem roku 2008 farma poprvé žádá Evropskou unii o dotace pro malé a střední podniky, celkem dostane 54 milionů korun. Pokud by Farma Čapí hnízdo byla součástí holdingu Agrofert, dotaci zřejmě nedostane, protože by nesplňovala podmínky.



V roce 2014 končí pětiletá lhůta, po kterou se kontroluje dodržení podmínek udělení dotace. Farma Čapí hnízdo se stává součástí společnosti Imoba, jejímž jediným akcionářem je SynBiol, patřící do holdingu Agrofert.