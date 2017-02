Vozíčkáři a parkovací zóny: nekonečný příběh pokračuje

Praha - Dostat se do práce nebo k doktorovi. Pro řadu hendikepovaných po zavedení neblahých parkovacích zón téměř nadlidský úkol. Dopravní výbor pražského magistrátu už řadu měsíců přemýšlí nad tím, jestli by nemohli držitelé průkazů ZTP mít parkování v zónách zadarmo. Další z kroků k svobodnému pohybu hendikepovaných po městě jeho političtí představitelé provedli na posledním zasedání výboru. Přesto se myšlenka zlepšení situace postižených v této oblasti stále zdá jako vzdálený sen.

Na základě právního posouzení celé situace totiž vyšla najevo důležitá fakta. Varianta, kdy by měli hendikepovaní v metropoli dlouhodobé parkování zdarma, je v rozporu se zákonem.

Je to běh na dlouhou trať

„Výbor pro dopravu doporučil zastupitelstvu, aby iniciovalo změnu zákona tak, aby Praha mohla vydávat bezplatná stálá parkovací oprávnění pro osoby se zdravotním postižením, která by platila pro všechny oblasti zón," uvedl Matěj Stropnický, předseda dopravního výboru. Jak dlouho by ale mohl tento proces trvat, není vůbec jasné. Jisté je pouze to, že je to běh na dlouhou trať.

Vyřeší město alespoň krátkodobá stání?

Druhou variantou, kterou projednával dopravní výbor byl nulový poplatek za krátkodobé stání do 24 hodin. Příslušný magistrátní odbor má nyní dvouměsíční lhůtu na přípravu návrhu na úpravu podmínek zón tak, aby to bylo možné. Pokud by nová pravidla ale vešla v platnost, přinesou zároveň řadu komplikací. Otázkou je zejména kontrola dodržování pravidel.

„Průkaz ZTP není vázán na vozidlo, ale na člověka, muselo by se tak důsledně zjišťovat, zdali vozidlo v dané situaci opravdu využívá hendikepovaná osoba," vysvětlila Marie Málková z Pražské organizace vozíčkářů. Kontrola by navíc nemohla probíhat pomocí současného systému, kdy je snímána registrační značka projíždějícím autem.

Ve městě nefunguje bezbariérová MHD

Situace se tak zřejmě nehne z místa ještě další měsíce. O tom, že měl být problém vyřešen před zaváděním parkovacích zón, není sporu. „Vleče se to, navíc budou v zónách probíhat další změny, tak se to všechno komplikuje," okomentovala Málková s tím, že vše mělo být už dávno vyřešeno i vzhledem k tomu, že ve městě nefunguje bezbariérová MHD. Parkovací noční můru navíc ještě zhoršuje ten fakt, že se modré pruhy budou rozšiřovat. Už na podzim tohoto roku přibudou v Praze 8 například na Střížkově či v Kobylisích.

