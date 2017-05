Volby stály loni půl miliardy, na letošek je připraveno 0,7 mld.

Praha - Zajištění všech loňských voleb si vyžádalo 532 milionů korun ze státního rozpočtu. Voliči vybírali své zástupce do Senátu, krajských zastupitelstev a také do zastupitelstev 34 obcí. Vyplývá to z údajů ve státním závěrečném účtu. Pro letošní rok počítá státní rozpočet na samotné zabezpečení voleb s částkou kolem 700 milionů korun a spolu s příspěvky stranám a hnutím je v rozpočtu vyčleněno celkem 1,9 miliardy korun.

dnes 12:36 SDÍLEJ:

Volby. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Jan Karásek

Loni v lednu se konaly nové volby v deseti obcích, v dubnu v pěti obcích, v červenci ve 12 obcích a v listopadu v sedmi obcích. Řádné volby do zastupitelstev krajů a třetiny Senátu se konaly v říjnu.

Kromě toho stát loni vyplatil stranám a hnutím 507 milionů korun. ČTĚTE TAKÉ: Bělobrádek se Zemanem se shodli. Nechtějí úřednickou vládu ani předčasné volby Loni strany nemohly získat mimořádný příspěvek Celkem stát přispěl na činnost 32 politickým subjektům. Stát uhradil stranám a hnutím pravidelné příspěvky na činnost, které se vyplácejí v závislosti na počtu poslanců, senátorů a krajských zastupitelů a na volebním výsledku v posledních volbách do Poslanecké sněmovny. Vzhledem k tomu, že se loni nekonaly sněmovní ani evropské volby, nemohly strany získat mimořádný příspěvek, který stát vyplácí jako jednorázovou úhradu volebních nákladů v závislosti na počtu získaných hlasů. Termín voleb už byl vyhlášen Návrh letošního státního rozpočtu počítá s celkovou částkou na konání voleb a na příspěvky politickým stranám ve výši 1,9 miliardy korun. Samotné zabezpečení voleb má vyjít na 691 milionů korun. Na úhradu volebních nákladů je vyčleněno 674 milionů a na příspěvky stranám a hnutím 546 milionů korun. Podzimní volby do Sněmovny stanovil prezident Miloš Zeman na 20. a 21. října. Termín už byl minulý týden vyhlášen ve Sbírce zákonů. Kvůli současné vládní krizi však opoziční komunisté i ODS chtějí předčasné volby. Strany vládní koalice s tím ale nesouhlasí a chce, aby Sněmovna dál fungovala a schvalovala zákony. #clanek|3217838#





Autor: ČTK