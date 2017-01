Volby by vyhrálo hnutí ANO, TOP 09 by se do sněmovny nedostala

Praha - TOP 09 by se podle lednového volebního modelu agentury STEM nedostala do Sněmovny. Více hlasů než TOP 09 by získalo hnutí SPD Tomia Okamury, také by ale zůstalo těsně před branami dolní komory. Sněmovní volby by i v lednu suverénně vyhrálo hnutí ANO. Druhá ČSSD i třetí KSČM od prosince mírně oslabily, posílily naopak ODS a KDU-ČSL. Ostatní strany by do dolní komory nepronikly.

ANO by volby vyhrálo podle STEM se ziskem 29,9 procenta hlasů, tedy se zhruba stejným ziskem jako v prosinci (29,7 procenta). Sociální demokraté klesli z prosincových 16,3 procenta na aktuálních 14,6 procenta, komunisté pak z 13,8 procenta na 12,6 procenta. Občanští demokraté by nyní měli 9,8 procenta (v prosinci 7,5 procenta), lidovci poskočili na 7,8 procenta z prosincových 6,9 procenta. Čtěte také: Místopředseda hnutí ANO Faltýnek odešel z vedení Agrofertu. Kvůli Babišovi TOP 09, která se loni od říjnových regionálních voleb a ohlášené rozluky se STAN pohybovala v šetřeních STEM těsně nad pětiprocentním limitem pro vstup do Sněmovny, by nyní získala jen 4,6 procenta hlasů. Lépe by na tom bylo s 4,9 procenta Okamurovo hnutí Svoboda a přímá demokracie. Současná vládní koalice by tak ve Sněmovně měla 142 mandátů (87 ANO, 39 ČSSD, 16 KDU-ČSL). ANO by dalo s ČSSD dohromady pohodlnou ústavní většinu, na kterou by dosáhlo také ANO s KSČM (33 mandátů). Většinu by ovšem hnutí Andreje Babiše mělo ve Sněmovně i s lidovci nebo s ODS (25 mandátů). Zisk poslaneckých křesel my se mohl lišit až o dvě, podotkla agentura. Nad čtyři procenta se dostali také Piráti, naopak STAN spadl z prosincových čtyř procent na 2,9 procenta hlasů. "STAN se v povědomí veřejnosti odděluje od TOP 09. Podpora Starostů se teprve utváří," uvedl k tomu STEM. Statistická chyba podle STEM může činit až dva procentní body u menších stran, u větších stran kolem tří procentních bodů. STEM svůj volební model stanovil za předpokladu, že by hlasovat přišlo 57 procent voličů. Z 1048 respondentů starších 18 let chtělo hlasovat 54 procent z nich, přičemž 23 procent nebylo rozhodnuto a stejný podíl oslovených by hlasovat nechtěl. Průzkum se uskutečnil od 11. do 23. ledna. Čtěte také: Neochvějná pozice. Babiš by měl zůstat šéfem ANO podle všech krajských sněmů

