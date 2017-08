Volby by vyhrálo ANO před ČSSD. Posiluje Okamurova SPD

Volby by podle dnes zveřejněných výsledků volebního modelu Median ovládlo hnutí ANO se ziskem 26,5 procenta hlasů. Druzí sociální demokraté by dostali hlas od 14,5 procenta voličů a třetí komunisty by volilo 13 procent hlasujících. Do Sněmovny by se dostalo sedm stran, včetně Strany přímé demokracie Tomia Okamury.

Občanským demokratům přisuzuje volební model agentury Median zisk deset procent hlasů. O jeden procentní bod méně by dostala TOP 09. Lidovci by podle modelu dostali 6,5 procenta a Okamurova SPD šest procent. Žádná další strana by pětiprocentní hranici do Sněmovny nepřekročila. Nebliž by k tomu měli Piráti a Starostové a nezávislí, kterým model přisuzuje shodně 3,5 procenta. ČTĚTE TAKÉ: Někdejší hejtman Jiří Zimola nastupuje na vysokou školu Oproti předchozímu průzkumu ztratilo ANO jeden procentní bod, což představuje rozdíl v rámci statistické chyby. Agentura Median ale upozorňuje na to, že sběr dat pro výzkum se konal z větší části předtím, než do Sněmovny dorazila policejní žádost o vydání vrcholných představitelů hnutí ANO Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. "Nelze tak vyloučit, že kauza se do podpory ANO plně projeví v dalších měřeních," uvádí Daniel Prokop z Medianu. Průzkum Medianu ukázal mírné sblížení podpory ODS a TOP 09. Kontinuálně mírně posiluje SPD Tomia Okamury. Výrazný je naopak od konce jara pokles podpory KSČM. ČTĚTE TAKÉ: Lidovci slibují lepší podmínky pro rodinu či kvalitnější školství Nejvyšší volební potenciál si podle agentury Median uchovává hnutí ANO. "V případě zisku všech voličů, kteří jeho volbu vážně zvažují a nevylučují účast, by útočilo na zisk okolo 32 procent," uvádí zpráva. Oproti minulým měřením se ale zmenšilo jádro pevných voličů strany ze zhruba 20 či 21 na 17 procent. Průzkum agentura Median prováděla v období od 26. července do 23. srpna. Zapojilo se do něj 1043 respondentů ve věku 18 a více let. ČTĚTE TAKÉ: Piráti propojili volební kampaň s peticí Za kontrolu moci a mocných

Autor: ČTK