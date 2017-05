Volání na tísňovou linku 155 vyžadovalo v noci trpělivost

Praha – Žádné kritické situace naštěstí nehlásí pražští záchranáři, kteří uprostřed noci na středu zaznamenali, že někteří telefonující měli problém dovolat se na tísňovou linku 155. „Mezi 22. a 23. hodinou došlo ke krátkodobému výpadku sítě O2," informovala ještě v noci na svém twitterovém účtu Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Jana Poštová z její centrály nicméně Deník ujistila, že k prodlení ve vypořádání tísňových výzev adresovaných zdravotnickému operačnímu středisku nedošlo. „Komunikační systémy máme několikanásobně jištěny, a tak jsme přešli na jiný systém komunikace,“ konstatovala.



Jen snížená úspěšnost

Lucie Pecháčková ze společnosti O2 Deníku vysvětlila, že se nejednalo o výpadek tísňové linky. „V pozdních večerních hodinách mohli někteří naši zákazníci krátkodobě zaznamenat sníženou úspěšnost spojování hovorů, která trvala několik minut,“ uvedla. Problém se tedy týkal pouze klientů jednoho operátora – a nešlo o to, že by se nemohli dovolat vůbec. Jen se to ne vždy podařilo napoprvé. Podle informací Deníku byly obtíže zaznamenány ve 22.50 – a vyřešit se je podařilo během dvaceti minut. „V podobných situacích zákazníkům doporučujeme vytočit hovor opakovaně, případně vyjmout SIM kartu z telefonu a vytočit 112,“ radí Pecháčková.

Výpadek nyní výjimkou

Závažnější výpadek, kdy se nedalo dovolat vůbec, a to po dobu několika hodin, postihl mobilní síť O2 před měsícem. Zákazníci se v části Prahy a střední Čech, ale i v dalších regionech, nedovolali vůbec – a to ani na tísňové linky.

Právě pro takové případy je rada vyndat SIM kartu z telefonu neúčinnější – byť je pravda, že u některých přístrojů jde o úkon, který vyžaduje jistou zručnost při manipulaci. Přístroj bez SIM karty může k volání na tísňovou stodvanáctku využít síť kteréhokoli operátora, která je v daném místě funkční.

Komu se nedaří dovolat, ať zkusí restartovat telefon

Ne vždy si to lidé uvědomují – o čemž by mohli vyprávět lidé z operačních středisek hasičů obsluhující právě linku 112. Ti se občas setkávají s případy, že se „dovolá“ malé dítě, kterému rodiče dali do ruky blikající hračku: svůj starý mobil, který je sice zapnutý, aby zaujal tím, jak svítí, ale bez SIM karty – čili zdánlivě nefunkční. Ovšem: opravdu jen zdánlivě!

Na preventivních akcích hasičů lze někdy zaslechnout i doporučení, že ten, komu se nedaří dovolat na tísňovou linku, by měl zkusit svůj telefon restartovat. Nebo úplně vypnout a zapnout. Zde ovšem jsou oborníci na mobilní komunikaci opatrnější – tohle pomoci může i nemusí. O účinný postup se jedná v případě, kdy je chyba přímo v přístroji – když zastávkoval jeho operační systém. Při výpadku sítě pomůže jen za situace, kdy se operátorovi již podařilo poruchu odstranit, avšak mobil ještě obnovení signálu nezaznamenal.



Nedovolal se a zemřel

Výpadek sítě přitom není zcela ojedinělým malérem. V podobném rozsahu jako letos v dubnu postihl síť operátora O2 také předloni v srpnu. Tehdy byl příčinou překopnutý kabel. Velkou pozornost vyvolalo v minulosti neštěstí ze 4. října 2013, kdy se 75letý muž z Mariánských Lázní kvůli výpadku nedovolal na tísňovou linku 155. Záchrannou službu mu přivolala až místní lékařka, avšak pacient zemřel. Problém souvisel s přenastavováním ústředny, kdy servisní technik neprovedl kontrolní hovor, jímž by odhalil, že směrování na tísňové číslo 155 nefunguje.