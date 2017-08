Praha - Téměř šest desítek vojáků v pátek na pražském Vítkově převzalo medaile za službu v zahraničních misích. Zpátky do České republiky se vrátili z působení v Afghánistánu, kde cvičili piloty vrtulníků a sloužili na velitelství mise, z Iráku, kde školili irácké piloty českých bitevníků L-159 a Golanských výšin, kde dohlíželi v rámci mise OSN na dodržování izraelsko-syrského příměří.

Vojáci dostali na Vítkově medaile za působení v misích.Foto: ČTK/Michal Doležal

Vojákům za jejich práci poděkoval náčelník generálního štábu Josef Bečvář a náměstek ministra obrany Jakub Landovský. Připomněli desátníka Lukáše Režňáka, který po návratu z mise z Afghánistánu zemřel 10. srpna při dopravní nehodě. Při slavnostním nástupu byl zároveň předán šek malému Mirkovi Piskačovi, který od narození trpí vážnou chorobou. Jeho otec je vojenský policista. Vojáci z iráckého leteckého poradního týmu mezi sebou vybrali více než 32 tisíc Kč, aby mu pomohli s léčbou.

Iráčané jsou s letouny spokojeni

Z Iráku se vrátila již třetí jednotka, která tamní armádě pomáhá zvládnout letouny L-159. Ty země bojující proti islámským extremistům koupila přes společnost Aero Vodochody. Na starosti měli hlavně výcvik iráckých pilotů a techniků.

„Učíme je to letadlo nejen ovládat po pilotní stránce, efektivně ho používat, ale učíme irácké letectvo tento letoun i správně udržovat a připravovat pro let," řekl novinářům velitel jednotky Denis Dúbravčík. Do budoucna se plánuje zaučení Iráčanů i do údržby a oprav letounů.



Irák používá deset L-159 v boji proti Islámskému státu. Podle Dúbravčíka jsou se stroji spokojeni, nasazovali je především do boje o Mosul. „Operace u Mosulu skončila. Bojovníci ISIL se různě infiltrují a rozpouštějí na území Iráku, podle posledních informací je letka nasazována i nadále mimo Mosul do boje proti Islámskému státu," řekl.

Čeští vojáci působí v mnoha misích

Poznamenal, že irácké piloty obdivuje. „V našem prostředí je potřeba spousta výcvikových hodin i na simulátoru, aby byl pilot plně připraven k bojovému nasazení," řekl. Iráčané kvůli tomu, že jsou ve válce, musí být schopni bojového nasazení výrazně dříve. Dodal, že v době nasazení jeho jednotky měl Irák k dispozici osm pilotů L-159. Další skupina čtyř pilotů nyní dokončuje výcvik, který absolvují i v České republice.

Landovský dodal, že nasazením v Iráku se snoubí působení proti teroristickým skupinám a zároveň proexportní politika České republiky. Novinářům zároveň řekl, že česká armáda v současné době posílá vojáky do poměrně hodně misí. „Z hlediska teritoriálního rozprostření jsme dosáhli jakéhosi maxima, takže bychom chtěli udržet rozumné počty, ale nějakým způsobem zracionalizovat místa operačního nasazení," podotkl.

Důležité podle něj do budoucna zůstane zapojení v Mali a na Blízkém východě. „V Afghánistánu budeme čekat na to, jakým způsobem se rozhodnou spojenci. Jsme připraveni stát po jejich boku jako vždy," podotkl.



V české armádě nyní slouží asi 9 tisíc vojáků, kteří mají z misí zkušenost. Podle Bečváře je systém rotací v misích nastaven tak, že vojáci vědí, kdy by do ní měli odjet.