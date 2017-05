Vodičková kritizovala přístup úřadů při svěřování dětí do péče

Praha - Sdružení na ochranu ohrožených dětí, které vede bývalá šéfka Fondu ohrožených dětí Marie Vodičková, kritizuje přístup úřadů a soudů při svěřování dětí do péče. Podle Vodičkové přibývá případů, kdy se děti musí stýkat či žít s člověkem, který je podezřelý z jejich týrání a zneužívání. Názor dětí prý instituce při rozhodování příliš nezohledňují. Vodičková to dnes řekla novinářům.

Marie Vodičková. Foto: ČTK

„Přibývá dětí, které jsou psychicky týrány rozhodnutím úřadů. Ty nerespektují jejich vazby. Děti jsou umisťovány i do péče osob, které jsou podezřelé z pohlavního zneužívání. Často se setkáváme s tím, že se dětem nevěří," uvedla Vodičková.

Zmocněncem dítěte se stávají sociální pracovníci

Podle ní jsou rodiče, kteří na případ upozorňují, chtějí ho řešit a s dítětem se obracejí na lékaře, psychology a další specialisty, označeni za osoby s takzvaným Münchhausenovým syndromem, tedy s bájnou lhavostí barona Prášila. „Bohužel se tím často nálepkují matky, které mají snahu dítě ochránit," řekla šéfka sdružení.

Kritizovala pak průtahy při vyšetřování kauz i přístup znalců. Také podle advokátky Ivany Spoustové se případy dětí řeší dlouho a často se jimi nezabývají odborníci. Zmocněncem dítěte se stávají sociální pracovníci, měli by to být spíš právníci se znalostí problematiky, míní Spoustová. Dodala, že co nejrychlejší vyšetření případu je nutné nejen pro dítě jako oběť zneužívání, ale také pro vyvrácení případného křivého obvinění.

Sociální pracovníci loni řešili 9416 případů týrání

Někteří znalci případy vnímají jako boj bývalých partnerů, kdy jeden chce poškodit druhého a dítě proti němu poštvat. Podle Vodičkové instituce ale často opomíjejí názor potomků. „Připadá mi, že úřady někdy rozhodují naschvál obráceně, než si dítě přeje. Má se přitom přihlížet k přáním a pocitům dětí," řekla Vodičková. Představila tři případy, kdy se rodič snaží bránit zneužívání či získat do péče potomka. „Nejde o to, zda vyhraje táta, nebo máma, podstatné je, aby vyhrálo dítě," zdůraznila Spoustová.

Sociální pracovníci loni podle výkazů ministerstva práce řešili 9416 případů týrání, zanedbávání a zneužívání dětí. Celkem 454 dětem nebyl ani rok. Obětí sexuálního zneužívání se stalo 185 chlapců a 595 dívek, psychické týrání zažilo 480 hochů a 507 děvčat a tělesné pak 626 dětí. Zanedbávání se řešilo u 6934 dětí.

Nové sdružení SOOD se věnuje hlavně poradenství

Vodičková opustila vedení Fondu ohrožených dětí předloni v červnu. Nové předsednictvo převzalo organizaci s dluhy přes 127 milionů korun, muselo přistoupit ke škrtům a některé klokánky zavřít. Nové sdružení SOOD se věnuje hlavně poradenství.

Má terénní sociální pracovnice v Ostravě a Praze, zastoupení má i v Dubí a Liberci. Zaměřuje se na pomoc nejchudším rodinám, spolupracuje s potravinovými bankami. Věnuje se i takzvaným asistovaným kontaktům rodičů s dětmi, tedy dělá dohled při setkáních. Má i krizovou linku pro ženy, které tají těhotenství.