Voda vyteklá z potrubí uzavřela silnici pod krčským sídlištěm

Praha – Nečekaný rozruch nastal v pátek večer v autobusu linky 215, když si někteří z cestujících mířících domů od stanice metra Kačerov kousek za Thomayerovou nemocnicí všimli změny trasy v oblasti Zálesí. Místo očekávaného odbočení doleva ke krčskému sídlišti autobus nečekaně zahnul doprava. Pohled z okénka na těsný průjezd kolem řady pakujících aut potvrdil, že je to opravdu tak: jede se jinudy než obvykle.

„Asi objíždíme nějakou nehodu," zaslechl Deník vysvětlení všímavého pasažéra. O chvilku později tenhle pohotový glosátor komentoval kvanta splavenin viditelná na vozovce. „Tak to nebude bouračka, ale bouchačka. Nejspíš prasklá voda," konstatoval. Tenhle odhad vzápětí potvrdil další pohled z okénka – podívaná na budování zábran v těsném sousedství křižovatky ulic Zálesí a Štúrova, kudy měl autobus projíždět původně.

Omezení provozu potrvá až do pondělka

K omezení provozu skutečně nevedla havárie na silnici, ale šlo o havárii vodovodního potrubí. Proudící voda dokonce nadzvedla vozovku a došlo k propadu. Místo museli policisté uzavřít, na usměrňování dopravy následně dohlíželi strážníci.

Nutnost využít objízdnou trasu přes ulici Pod Višňovkou s odbočením do Štúrovy se nadále vztahuje na všechny motoristy. Omezení provozu spojené s uzavírkou potrvá podle předpokladů policie až do pondělka. Samotnou opravu poruchy, který se neobešla ani bez zavedení náhradního zásobování pomocí cisteren, plánují Pražské vodovody a kanalizace dokončit do sobotního podvečera.

Velmi podobná situace nastala již v pátek po ránu na Karlově náměstí v centru metropole. Tam se podařilo zachovat provoz tramvají – objízdné trasy ale musí využívat veškerá silniční doprava včetně autobusů MHD.